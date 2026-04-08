De opdracht van Arne Slot bij Liverpool was al enorm in de Champions League, om titelverdediger PSG uit te schakelen in de kwartfinales, maar na een dramatische start is het alleen maar moeilijker geworden voor de Nederlandse trainer om zijn baan te redden. Volg PSG - Liverpool live via dit artikel.

Zonder Cody Gakpo in de basis moet Slot zijn baan zien te redden bij de regerend landskampioen van Engeland. Die taak wordt in Parijs alleen maar moeilijker, want PSG maakte al heel snel de 1-0. Desiré Doué kon van buiten naar binnen dribbelen en schoot plots op doel. Keeper Giorgi Mamardashvili stond net te ver uit zijn goal en zag de bal tussen hem en de lat in binnenvallen. De ploeg van Slot moet aan de bak.

Resultaat halen móét

Een kleine nederlaag is nog geen ramp voor Slot, die het dan volgende week in Anfield kan herstellen. Maar de Engelsen dreigen in Parijs al overlopen te worden. Liverpool krijgt nauwelijks kansen, terwijl Paris Saint-Germain al meerdere goals had kunnen maken in de eerste helft. Na rust is het zaak voor Slot en zijn mannen om de schade beperkt te houden voor de return. De Britse media zoeken elk duel weer redenen om aan de stoelpoten van de Nederlandse trainer te zagen, dus Slot moet de rust bewaren en een resultaat zien te halen.

FC Barcelona - Atletico Madrid

In de andere kwartfinale van woensdagavond werd het een vroeg drama voor ex-Feyenoorder David Hancko. De verdediger van Atletico Madrid verstapte zich lelijk en ging vol pijn naar de kant. Hij hinkte nog een beetje, maar moest al na een half uur gewisseld worden tegen FC Barcelona in de Spaanse clash. Zonder de Slowaak, die met zijn land WK-kwalificatie misliep in de play-offs, moet Atletico op zoek naar een resultaat in Camp Nou. Die kans is levensgroot geworden, want Barça kreeg rood en uit de vrije trap maakte Atletico de 0-1.

Andere kwartfinales

In de andere kwartfinales, die dinsdagavond werden gespeeld, nam Bayern München een voorschot op de halve finale door in Madrid met 2-1 te winnen van Real. Arsenal stal op bezoek bij Sporting in de blessuretijd de zege (1-0) en gaat met veel vertrouwen richting de return in het eigen Emirates volgende week. Ziggo Sport-analist Rafael van der Vaart werd wereldnieuws na zijn uitspraken over Real Madrid-ster Vinicius Junior.