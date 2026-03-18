De acht kwartfinalisten van de UEFA Champions League zijn bijna bekend. Woensdagavond voegen vier ploegen zich bij de teams die zich dinsdag al plaatsten. FC Barcelona was de eerste, maar wat doet Liverpool? Volg de verrichtingen hier live.

Dinsdagavond stonden de eerste achtste finales op het programma. Real Madrid en Paris Saint-Germain stonden na het heenduel al met anderhalf been in de kwartfinales. Beide ploegen maakten in de return ook geen fout. Dat deed Bodø/Glimt wel. De Noren waren bezig voetbalgeschiedenis te schrijven, maar tegen Sporting CP kwam er een abrupt einde aan het sprookje - ondanks een 3-0 overwinning in Noorwegen. De vierde ploeg die zich plaatste was Arsenal.

FC Barcelona maakt er voetbalshow van

De Champions League-avond wordt afgetrapt door FC Barcelona en Newcastle United. Het heenduel in Engeland eindigde in 1-1 door een laat doelpunt van Lamine Yamal. De Spaanse superster benutte in minuut 96 een strafschop. Vier minuten voor tijd had Harvey Barnes zijn ploeg nog op voorsprong gezet. Hoe eindigt de return?

In Spanje vielen in 15 minuten al evenveel goals als een week eerder. Raphinha zette Barcelona op voorsprong, waarna Anthony Elanga gelijk maakte. Na doelpunten van Marc Bernal en opnieuw Elanga stond het na een half uur zelfs al 2-2. Voor rust benutte Lamine Yamal nog een op aanraden van de VAR-gegeven penalty. Na de onderbreking maakte de thuisploeg nog gehakt van Newcastle. Raphinha was uiteindelijk goed voor twee goals en twee assists.

Liverpool - Galatasaray

Arne Slot voelt de druk alleen maar toenemen in Liverpool. In de competitie zijn de resultaten niet naar behoren, dus lijkt de snelste weg naar succes het winnen van de Champions League. Toch staat de druk er vol op woensdagavond tegen Galatasaray. De heenwedstrijd in Istanboel eindigde in 1-0 door een goal van Mario Lemina. Eerder in de competitiefase won Gala ook al met 1-0 van Liverpool

Slot rekent op een afgeladen Anfield op de steun van het hondstrouwe publiek om het tweeluik te kantelen. "Ze zijn er altijd voor ons geweest en zullen er voor deze club altijd blijven", sprak de Nederlandse oefenmeester dinsdag op de persconferentie.

Bayern München - Atalanta

Bayern München moet zwaar door het ijs zakken en bij Atalanta moet alles lukken wil dit duel nog spannend worden. In Italië won de Duitse grootmacht met liefst 6-1. De grootste vraag die speelt rond Bayern: keept de 16-jarige Leonard Prescott? Door blessures in het keeperskorps staat de jongeling mogelijk onder de lat.

Tottenham Hotspur - Atlético Madrid

Nog een tweeluik wat beslist lijkt. In Spanje won Atlético Madrid met 5-2 van het geplaagde Tottenham Hotspur. Na een kwartier spelen stond het al 3-0, waarna de trainer van Spurs ingreep en de keeper naar de kant haalde. De score werd nog iets draaglijker gemaakt, maar Atlético Madrid lijkt wel zeker van een plek in de kwartfinales.