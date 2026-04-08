De opdracht van Arne Slot bij Liverpool is enorm. Na uitschakelingen in de FA Cup en Carabao Cup en een ondermaats seizoen in de Premier League wacht nu in de Champions League de laatste kans om er nog wat van te maken. Titelverdediger PSG is in de kwartfinale de tegenstander. Volg dat duel én FC Barcelona - Atletico Madrid live via dit artikel.

Paris Saint-Germain is hard op weg om wéér kampioen van Frankrijk te worden en kan zich dus volledig focussen op het tweeluik met Liverpool woensdagavond en volgende week. Slot zit op de schopstoel na de uitschakeling in de FA Cup tegen Manchester City en met een vijfde plaats in de Premier League als voorlopig maximaal haalbare, staat de druk er vol op bij de Nederlandse trainer en zijn aanvoerder Virgil van Dijk.

Resultaat halen móét

De Engelse media zijn al weken klaar met Slot en de wanprestaties van de regerend landskampioen en zullen bij een kansloze nederlaag in Parijs nog harder aan de stoelpoten van hem zagen. Een resultaat, ook al is het een kleine nederlaag, is het hoogste doel voor de manschappen van Slot. Een keiharde afstraffing kan meteen al funest zijn, ook met het oog op de return op Anfield dinsdag 14 april. Vorig jaar schakelde PSG Liverpool een rondje eerder uit na strafschoppen na twee keer een 1-0.

FC Barcelona - Atletico Madrid

Alsof PSG - Liverpool niet mooi genoeg is qua affiche, is om 21.00 uur ook de Spaanse clash FC Barcelona - Atletico Madrid. Nog zonder Frenkie de Jong hoopt de ploeg van trainer Hansi Flick op een herhaling van afgelopen weekend, toen er met 2-1 werd gewonnen in het Wanda Metropolitano in de Spaanse hoofdstad.

Andere kwartfinales

In de andere kwartfinales, die dinsdagavond werden gespeeld, nam Bayern München een voorschot op de halve finale door in Madrid met 2-1 te winnen van Real. Arsenal stal op bezoek bij Sporting in de blessuretijd de zege (1-0) en gaat met veel vertrouwen richting de return in het eigen Emirates volgende week. Ziggo Sport-analist Rafael van der Vaart werd wereldnieuws na zijn uitspraken over Real Madrid-ster Vinicius Junior.