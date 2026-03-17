De Champions League kruipt steeds dichter bij de ontknoping. Dinsdagavond staan de returns van de eerste vier achtste finales op het programma. Daarbij lijkt al een groot deel van de wedstrijden gespeeld. Real Madrid, Paris Saint-Germain en Bodø/Glimt wonnen hun heenduel met drie goals verschil. Wat kunnen Manchester City en Chelsea nog? Volg de verrichtingen hier.

Na dinsdag weten we wie de eerste vier kwartfinalisten zijn. Real Madrid, Paris Saint-Germain en Bodø/Glimt moeten zwaar door het ijs zakken, willen ze de laatste acht van de Champions League nog mislopen. Bij Arsenal tegen Bayer Leverkusen is het nog het spannendst, die wedstrijd eindigde vorige week in 1-1.

Manchester City - Real Madrid

Hét topaffiche van deze achtste finales is natuurlijk Manchester City tegen Real Madrid. Maar de topploeg van Pep Guardiola ging vorige week hard onderuit in Spanje. Door een fabelachtige hattrick van middenvelder Federico Valverde won De Koninklijke met liefst 3-0. De stand had nog groter kunnen zijn als Vinícius Júnior geen penalty miste.

Voor de return in Manchester gaf Guardiola zijn manschappen een dag vrij. Tegenstander Real Madrid kreeg goed nieuws uit de ziekenboeg: Kylian Mbappé en Jude Bellingham zijn weer fit om minuten te maken.

Arsenal - Bayer Leverkusen

De heenwedstrijd in Duitsland eindigde in 1-1. Daar was het nodige om te doen. Arsenal kreeg in de slotfase een penalty na een lichte overtreding op oud-PSV'er Noni Madueke. De Nederlandse VAR Rob Dieperink kreeg een hoop slijk over zich heen via sociale media.

In Londen is er door de uitslag in Leverkusen nog alles om voor te spelen. Saillant detail: opnieuw is er een Nederlands getinte arbitrage. Scheidsrechter Danny Makkelie heeft het voor het zeggen.

Chelsea - Paris Saint-Germain

Titelhouder PSG zette vorige week in eigen huis al een grote stap richting de volgende ronde. Na een uitstekend laatste kwartier werd met 5-2 van Chelsea gewonnen. De return in Londen lijkt er dus eentje om des keizers baard.

Sporting CP - Bodø/Glimt

Het Noorse Bodø/Glimt is hard bezig om een van de mooiste voetbalsprookjes te schrijven. Nadat het in de tussenronde van de Champions League al verliezend finalist van vorig jaar Inter versloeg, werd in het heenduel van de achtste finales Sporting CP met overtuiging verslagen. Het werd vlak boven de poolcirkel liefst 3-0. Krijgt het sprookje in Lissabon een vervolg?