De Champions League is aanbeland in de eerste helft van de kwartfinales en begint meteen met een topaffiche. Real Madrid ontvangt de scoringsbeesten van Bayern München in de heenwedstrijd in Santiago Bernabeu. Arsenal wil de dubbel bittere pil wegspoelen met een goed uitgangspunt tegen Sporting Lissabon. Volg hier de Champions League-kwartfinales live.

Real Madrid verloor in La Liga koploper FC Barcelona uit het oog na een verrassende 2-1 nederlaag afgelopen weekend op Mallorca. De landstitel in Spanje lijkt zo goed als weg nu de topclub zeven punten achter Barça staat. Aangezien Real ook in de Spaanse beker er al vroeg uit vloog, kunnen alle pijlen op de Champions League gericht worden. Dat wordt lastig tegen Bayern München in de kwartfinale, want de Duitsers scoren er lustig op los.

Scoringsbeesten van Bayern München

In de Bundesliga staat de Bayern-teller na 28 duels al op 100 goals, met topspits Harry Kane met 31 goals voorop. Niet alleen in de competitie, ook in de Champions League is Bayern een beest voor de goal. Atalanta werd in de vorige speelronde al met een totaalstand 10-2 vernederd. In totaal scoorde de Duitse topclub in de nationale en Europese competitie 122 keer in 38 duels. Pittig dus voor Real om een goede uitgangspositie te creëren.

Sporting - Arsenal

In de andere kwartfinale van dinsdag 7 maart (aftrap eveneens om 21.00 uur) speelt Arsenal op bezoek bij Sporting in de Portugese hoofdstad Lissabon. De Engelse topclub was bezig aan een soeverein seizoen op alle fronten, maar zag de droom van een quadruple in twee weken halveren. In de finale van de Carabao Cup werd met 2-0 verloren van Manchester City en in de FA Cup was Championship-ploeg Southampton afgelopen week te sterk.

Arsenal wil eindelijk weer eens kampioen worden van Engeland en heeft dus twee borden om op te schaken. In de Champions League wacht de relatief makkelijke route via Sporting, dat zelf ook nog strijdt om de landstitel in Portugal. In de Premier League is Manchester City tot op zes verliespunten genaderd en gaat de ploeg van Mikel Arteta een spannend slot in.