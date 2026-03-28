Elk clubteam en elk landenteam heeft weleens pech op het vlak van blessures, zodat er plots wel erg veel afwezige toppers zijn. Bij het Engelse nationale team loopt het momenteel wel heel erg de spuigaten uit.

Bondscoach Thomas Tuchel van de Engelse voetballers kan dinsdag in de oefenwedstrijd tegen Japan op Wembley niet beschikken over een groot deel van zijn selectie. Nederland speelt op het WK voetbal in de groepsfase tegen Japan. Acht spelers verlieten zaterdag, een dag na het gelijkspel (1-1) tegen Uruguay, het trainingskamp met blessures of gezondheidsklachten.

Het gaat om Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin, John Stones, Adam Wharton, Noni Madueke, Declan Rice en Bukayo Saka. Veel clubs willen niet dat de spelers, richting de beslissende fase van de competities en clubtoernooien, te veel risico nemen.

Gelijkspel

Engeland en Uruguay hebben vrijdagavond in een oefenduel in aanloop naar het WK voetbal met 1-1 gelijkgespeeld. In stadion Wembley in Londen maakte Ben White, die na ruim drie jaar terugkeerde bij de selectie van Engeland, de openingstreffer in de 81e minuut. De verdediger van Arsenal had het nationale team zelf verlaten na onenigheid met de staf van toenmalige bondscoach Gareth Southgate.

De huidige bondscoach Tuchel riep White op na een blessure van Jarell Quansah. In de vijfde minuut van de blessuretijd maakte Federico Valverde de 1-1 uit een strafschop.

Harry Maguire

Harry Maguire is door bondscoach opgeroepen voor de oefenwedstrijden van de Engelse voetballers tegen Uruguay en Japan. De 33-jarige verdediger van Manchester United maakte twee jaar geleden voor het laatst deel uit van de nationale selectie.

Maguire, die 64 interlands speelde, wordt met zijn uitverkiezing beloond voor zijn goede spel van de laatste tijd bij Manchester United. Verdediger Trent Alexander-Arnold kreeg geen oproep van Tuchel. Engeland speelt op het WK tegen Kroatië, Ghana en Panama.

Bijgetekend

Tuchel heeft eerder dit jaar zijn contract als bondscoach van Engeland verlengd tot en met het EK van 2028, dat in het Verenigd Koninkrijk en Ierland plaatsvindt. ​De Duitser kwam in 2024 in dienst en won met Engeland alle kwalificatiewedstrijden voor het WK van komende zomer.

"Ik ben erg blij en trots dat ik langer mag aanblijven. Het is geen geheim dat ik van elke minuut tot nu toe heb genoten. Ik kan niet wachten om mijn spelers en staf op het WK te leiden", meldt de Duitse oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund en Bayern München.