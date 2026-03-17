Marokko is uitgeroepen tot winnaar van de Afrika Cup van dit jaar. De finale werd weliswaar met 1-0 verloren van Senegal, maar die ploeg stapte door een in hun ogen onterecht gegeven penalty van het veld. Dat kost ze nu hun titel, zo meldt de Afrikaanse voetbalbond (CAF).

Vlak voor tijd kreeg thuisland Marokko een penalty. Daar was het nodige om te doen. Senegal vond het onterecht en onder leiding van bondscoach Pape Thiaw stormde het van het veld. Dat was natuurlijk tegen het zere been van Marokko, dat de kans zag om de finale te winnen. Uiteindelijk kwam Senegal door aanvoerder Sadio Mané weer op het veld.

Dus kreeg Brahim Díaz de kans om zichzelf de geschiedenisboeken in te schieten. De speler van Real Madrid deed echter een panenka, die recht in de handen van Senegal-keeper Edouard Mendy vloog. Uiteindelijk maakte Pape Gueye de winnende treffer namens Senegal en bleef Marokko teleurgesteld achter.

Marokko bijna twee maanden later alsnog winnaar

Marokko tekende protest aan bij de Afrikaanse voetbalbond en kreeg na bijna twee maanden gelijk. De 1-0 werd omgedraaid in een reglementaire 3-0 nederlaag voor Senegal. Zo pakt het Marokko van PSV'ers Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine alsnog de titel, al zal het niet de manier zijn waarop ze het voor ogen hadden.

Breaking: Africa Cup of Nations final result overturned in major ruling. Senegal declared to have forfeited the match with Morocco declared 3-0 winners — Rob Harris (@RobHarris) March 17, 2026

Senegal overtrad artikel 84 van het reglementenboek volgens het CAF. In het statement staat: "De Beroepscommissie heeft beslist dat, in toepassing van Artikel 84 van het reglement van de CAF Africa Cup of Nations (AFCON), het nationale team van Senegal wordt geacht de finale van de TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Marokko 2025 te hebben verloren door reglementair verlies. Het resultaat van de wedstrijd wordt daarom geregistreerd als 3–0 in het voordeel van Marokko."

Protest Marokkaanse bond

"De penalty was terecht toegekend. Daarover waren alle deskundigen het eens. De gebeurtenissen hadden een aanzienlijke impact op het normale verloop van de wedstrijd en op de prestaties van de spelers", meldde de Marokkaanse bond in een verklaring bij het indienen van het protest.

De CAF veroordeelde eerder al het "onacceptabele gedrag" van enkele spelers en officials van het Senegalese team en kondigde na de finale aan dat de tuchtcommissie zich over maatregelen zou buigen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino drong daar ook op aan.

Geen boete voor Saibari

Tijdens de finale was er ook het nodige te doen rond Saibari. De middenvelder van PSV probeerde ervoor te zorgen dat doelman Mendy in de regen niet zijn keepershandschoen kon drogen. Daarvoor kreeg Saibari een boete van 83.000 euro. Die is inmiddels ook kwijtgescholden. Verder werd zijn schorsing teruggedraaid van drie naar twee wedstrijden.