Het is een grote puinzooi bij Tottenham Hotspur. De club van weleer strijdt momenteel tegen degradatie en heeft onder die stress opnieuw een resoluut besluit genomen. De interim-trainer Igor Tudor is na dramatische resultaten op straat gezet.

Tottenham Hotspur zit flink in de penarie. Begin dit seizoen betaalden ze nog grof geld voor hoofdtrainer Thomas Frank, die overkwam van Bournemouth, maar dat voelt al als heel lang geleden. Ondertussen zijn de Spurs toe aan hun derde trainer in één jaar. Wie dat gaat worden, moet nog blijken.

Slechte resultaten

Igor Tudor werd aangesteld nadat Thomas ontslagen was, maar er verbeterde niets. In de 5 competitiewedstrijden behaalde hij maar 1 punt. "We kunnen bevestigen dat we gezamenlijk hebben besloten om onze wegen te laten scheiden", klinkt het in een kort statement van de Spurs. Tudor had al geen goede naam als interim-trainer en stond daarmee direct onder grote druk.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

John Heitinga

De hoop was dat de Kroaat het tij kon keren voor Tottenham, dat op een teleurstellende 17e plaats staat. Met maar één punt boven de degradatiestreep, dreigt degradatie voor de grote club uit Londen. Eerder dit seizoen werd John Heitinga nog toegevoegd aan de staf van Thomas Frank, maar ook hij kon maar weinig teweeg brengen. Na twee maanden verliet hij de club alweer, omdat Tudor met zijn eigen staf kwam.

Spurs hoopte in alle rust op zoek te kunnen gaan naar een nieuwe trainer terwijl Tudor de leiding had, maar moet nu alsnog een keuze maken wie er voor de groep komt te staan. Het zijn moeilijke tijden voor Tudor, die privé ook het nodige te verwerken heeft. Na de laatste wedstrijd van Spurs tegen Nottingham Forest, kreeg hij het bericht dat zijn vader was overleden. "We delen onze steun met de familie in deze moeilijke tijd", laat Spurs weten. Ook zijn assistenten vertrekken bij de club.

Torenhoge schuld

Zo krijgen Oranje-internationals Xavi Simons en Micky van de Ven opnieuw een nieuwe trainer in een dramatisch seizoen. Het zijn overigens niet de enige zorgen die de club heeft. Degradatie zou ook op financieel vlak vreselijk zijn. Het stadion waar ze in spelen heeft nog geen sponsor, waardoor de club voorlopig met een schuld kampt van 750 miljoen pond.

Na de interlandperiode start Spurs met een uitduel met Sunderland. Er zijn nog 7 wedstrijden te spelen voor de club om in de Premier League te blijven.