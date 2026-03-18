Noa Lang raakte woensdagavond in het Champions League-duel met Liverpool op het eerste oog zwaar geblesseerd. De huurling van Galatasaray kwam in aanraking met het reclamebord, waarbij zijn duim klem kwam te zitten. Volgens Turkse media verloor hij daarbij een deel van zijn vinger, waardoor een operatie noodzakelijk is.

Oud-PSV'er Lang kwam na rust binnen het veld. Een kwartier voor het einde maakte hij een actie, waarbij hij zelf de bal over de achterlijn dribbelde. Het veld op Anfield loopt af, dus toen de Nederlander met zijn rug naar de reclameborden liep, wilde hij zich opvangen. Daarbij kwam zijn duim ergens tussen te zitten. Fotografen ter plekke keken vol afschuw naar Lang die verging van de pijn.

Via een pijpje kreeg Lang methoxyfluraan toegediend, wat de pijn wat verzachtte. Al gauw bleek dat hij niet verder kon en zelfs niet op eigen kracht naar de kleedkamer kon wandelen. Dus werd hij per brancard afgevoerd. De fans op Anfield applaudisseerden voor de trieste aftocht.

Noa Lang verloor stuk vinger bij botsing

"Ik weet niet te veel, omdat zijn vinger helemaal was ingepakt", reageerde Oranje-international Jeremie Frimpong na afloop bij Ziggo Sport. "Sommigen zeiden dat het topje eraf ligt, zoiets. Ik weet het niet. Maar hij heeft pijn", verzekerde hij.

🚨🚨 Noa Lang's finger was detached after he collided with an advertising board. The player will undergo surgery, reports @yagosabuncuoglu.



Speedy recovery to him. Lang was stretched off against Liverpool and was given oxygen. 🙏❤️ pic.twitter.com/J3fhSagKez — EuroFoot (@eurofootcom) March 18, 2026

Turkse verslaggevers meldden wat gevreesd werd, dat er inderdaad een deel van Langs vinger deels af lag. Hij werd dan ook met spoed naar het ziekenhuis gebracht. "Noa Lang heeft een afgehakte vinger; deze is klem komen te zitten tussen twee reclameborden. Hij zal een operatie ondergaan", sprak verslaggever Mustafa Mandev van Tivibu Spor.

Grote schrik om Lang

Al op het veld hield Lang zijn hand stevig vast. Onder anderen Virgil van Dijk en Cody Gakpo kwamen naar hem toe om hem steun te bieden. Volgende week meldt het Nederlands elftal zich voor twee oefenwedstrijden, alleen de kans lijkt niet aanwezig dat Lang daarbij is. Hij werd liggend op een brancard gespot in de mixed zone, terwijl hij naar de ambulance werd gereden. Trainer Okan Burak zei na afloop: "Noa Lang heeft een zeer ernstige vingerblessure."