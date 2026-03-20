Keeperstrainer Silvino Louro is op 67-jarige leeftijd overleden. De oud-voetballer, die lange tijd onderdeel was van de staf van José Mourinho, overleed na een ziektebed. Vanuit de voetbalwereld is vol verdriet gereageerd op de dood van Louro.

Tijdens zijn voetbalcarrière stond de Portugees bekend als Silvino. Zijn actieve loopbaan liep van 1977 tot 2000 en de doelman speelde in Portugal voor Benfica, FC Porto en Salgueiros. Na de actieve carrière van Silvino sloot hij gelijk aan bij de staf van FC Porto. Als keeperstrainer. Daar zat hij tot 2004 en kwam hij uiteindelijk de succescoach Mourinho tegen. Die nam Silvino mee in zijn carrière, waardoor de keeperstrainer de hele wereld over ging.

Silvino werd van 2004 tot 2018 de vaste keeperstrainer van de Portugese succescoach. De ex-doelman kwam bij gigantische clubs terecht als Chelsea, Internazionale, Real Madrid en Manchester United. In zijn tweede periode bij Chelsea werd Silvino zelfs even gepromoveerd tot assistent-trainer van Mourinho. De laatste klus van de ex-doelman was in 2021 toen hij kortstondig keeperstrainer was bij Al Hilal in Saudi-Arabië. Daarna werd hij ziek en overleed hij dus op 67-jarige leeftijd.

In zijn loopbaan als keeperstrainer pakte Silvino ook een knap aantal prijzen. Zo won hij in 2004 de Champions League met FC Porto en in 2010 met Internazionale. Ook werd Silvino drie keer kampioen met Chelsea in de Engelse Premier League. In Spanje pakte hij een keer de titel met Real Madrid en in Italië twee keer met Internazionale. Silvino mocht ook de Europa League met Manchester United in zijn prijzenkast bijzetten.

Steunbetuigingen vanuit de voetbalwereld

Vanuit de voetbalwereld zijn er een hoop steunbetuigingen binnengekomen voor de nabestaanden van Silvino. Zo plaatsten ex-Chelsea-keeper Petr Cech en ex-Manchester United-doelman David de Gea een story waarin ze een foto met de oud-keeperstrainer plaatsen. 'Rust in vrede mijn vriend. Wat een geweldige man', plaatst ook ex-Chelsea-verdediger John Terry op zijn social media bij een foto van Silvino. Ook Internazionale, Real Madrid en Manchester United hebben hun steun uitgesproken voor de familie en vrienden van de ex-doelman.