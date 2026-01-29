De Winmau World Masters is al twee Nederlanders armer. Donderdagavond begon de eerste ronde met daarin zeven landgenoten. Voor topdarters Jermaine Wattimena en Niels Zonneveld viel al snel het doek. Wattimena verloor van Chris Dobey (0-3), terwijl Zonneveld het Gary Anderson lastig maakt (2-3).

Wattimena strandde op het WK darts na een zinderende partij tegen Gary Anderson in de derde ronde (4-3 verlies). Tegenstander Dobey ging er een ronde eerder al verrassend uit tegen Andrew Gilding. Toch was het klasseverschil groot tijdens de wedstrijd in de eerste ronde van de World Masters.

Wattimena won de eerste leg, vervolgens gingen er liefst vijf op rij naar Dobey. Die kwam daardoor eenvoudig met 2-0 voor in sets. Op de World Masters wordt er gespeeld in best of three legs in een set. Pas in de derde set zette Wattinema zich weer op het scorebord. Hij maakte er 1-1 van in legs. Scorend was The Machine Gun niet in staat om Dobey bij te benen.

Niels Zonneveld kan niet weer stunten

Meteen daarna kwam Niels Zonneveld aan de oche. Hij was op het WK juist een enorme verrassing, met een zege op oud-wereldkampioen Michael Smith. Met Anderson kwam hij opnieuw iemand tegen die weet hoe het is om het grootste toernooi te winnen, de Schot was in 2015 en 2016 de beste.

Op de World Masters maakte Zonneveld het zijn tegenstander enorm lastig. De Nederlander kwam met 1-0 voor in sets en toen wist Anderson dat hij aan de bak kon. Set 2 en 3 gingen naar The Flying Scotsman. Zonneveld maakte het nog wel spannend door er 2-2 in sets van te maken. Daardoor kwam er een beslissende derde. Daarin gooide Anderson zich met een 17- en 13-darter naar de zege.

Prijzengeld

De major telt sinds 2025 mee voor de wereldranglijst. Daarvoor sprokkelden Wattimena en Zonneveld 5000 pond bij elkaar. Dobey gaat naar de tweede ronde, waarin hij Michael van Gerwen of Damon Heta treft. Anderson gooit tegen James Wade of Madars Razma.

Naast Van Gerwen zitten er nog vier Nederlanders in het toernooi: Wessel Nijman, Gian van Veen, Danny Noppert en Jimmy van Schie. Van Gerwen, Nijman en Van Veen komen later vanavond nog in actie.