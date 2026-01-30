Michael van Gerwen beleefde niet de beste start van het nieuwe jaar. De topdarter won weliswaar een toernooi, maar die telt niet mee voor de wereldranglijst. Dat doet de Winmau World Masters wel, alleen daar verloor de Nederlander al in de eerste ronde. Het deed hem enorm veel pijn.

Na de winst van de Bahrain Darts Masters en een plaats in de finale een week later in Saoedi-Arabië was er voorzichtig hoop dat de oude Van Gerwen weer terugkomt. Maar in de eerste ronde van de World Masters ging de Nederlander er pijnlijk af tegen Damon Heta, die niet eens geweldig gooide. Mighty Mike hielp de Australiër een handje door veel belangrijke dubbels te missen.

Oud-profdarter Co Stompé kreeg de vraag wat er in een week tijd zo kan veranderen. "Onbegrijpelijk. Het is net alsof hij voor het eerst op zo’n podium staat", reageerde hij in de studio van Viaplay. Heta deed Van Gerwen wel pijn met finishes van boven de 100 op cruciale momenten. "Deze zie je in de verste verte niet aankomen", vertelde Stompé over 118 die erin viel derde set. "Ik had er rustig 100 euro op gezet. Dat was ik nu kwijt geweest."

Gemiste dubbels

In set 4 kreeg Van Gerwen meerdere pijlen om de stand in evenwicht te brengen. Dit moet hij gewoon uitgooien", stelde Stompé over de 77 die hij niet raakte om op 2-2 in sets te komen. "Hier krijg je weer twee pijlen. Ook niet een klein stukje (mis, red.) die dubbel-10."

Door het verlies loopt Van Gerwen prijzengeld mis. "Hij heeft toch wel wat te verdedigen dit jaar. Hij kan aardig kelderen als het niet goed loopt. Misschien zit dat in zijn achterhoofd", zocht Stompé naar een verklaring voor de nederlaag.

Geen interview

"Hij is er in ieder geval goed ziek van, want wat ik hoor gaat hij niet naar Arjan (van der Giessen, red.) toe voor een interview", meldde presentator Jacques Nieuwlaat. "Dat zijn we niet van Michael gewend."