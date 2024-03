Anca Zijlstra verlaat Nederlands dartsteam omdat transvrouw Noa-Lynn van Leuven mag meedoen bij vrouwen

Darters Anca Zijlstra en Aileen de Graaf stappen uit het Nederlandse vrouwenteam dat deelneemt aan evenementen van de bond WDF. Beiden vinden het oneerlijk dat transvrouw Noa-Lynn van Leuven mag meedoen aan toernooien voor vrouwen. Zijlstra legt ook haar functie bij de Nederlandse Darts Bond (NDB) neer.

Zijlstra maakte haar besluit zaterdag bekend met een post op Facebook. Ze opent zo: "Het moment wanneer je je schaamt om voor het Nederlands Team uit te komen, omdat een biologische man meespeelt bij het vrouwenteam, is het tijd om te gaan." Met 'biologische man' verwijst ze naar Noa-Lynn van Leuven, die overigens niet 'transvrouw' genoemd wil worden, maar simpelweg 'vrouw'.

Wat Zijlstra betreft is het toelaten van transvrouwen bij toernooien voor vrouwen competitievervalsing. "Ik vind dat er bij sport er sprake moet zijn van een gelijkwaardig en eerlijk speelveld, die naar eer en geweten ook zo gehanteerd en geaccepteerd word", schrijft ze. "We hebben immers zo hard gewerkt om in deze tak van sport relevant en competitief te zijn."

NDB

Zijlstra legt per direct haar functie neer als spelersvertegenwoordiger van de NDB. Ze benadrukt dat ze verder geen druk wil uitoefenen op de bond: "De overkoepelende organisaties mogen zelf beslissen of ze het toestaan dat een transvrouw bij de mannen meespeelt, of een transman bij de vrouwen meespeelt."

Noa-Lynn van Leuven

Zaterdagmiddag kwam Zijlstra bij het toernooi PDC Women's Series 2 uit tegen Van Leuven. Het werd 4-0 voor Van Leuven, die in de kwartfinale met 5-2 afrekende met Beau Greaves. Laatstgenoemde is de wereldkampioene bij de WDF en de nummer één van de vrouwenranglijst.

Aileen de Graaf

In een reactie op de post van Zijlstra schrijft Aileen de Graaf dit: "Vandaar ook mijn beslissing om uit het Nederlands team te stappen. Als iemand zich niet fijn voelt in het lichaam waar hij of zij in geboren is, dan gun ik het iedereen om dit te veranderen en gelukkig te zijn. Ik vind het alleen niet terecht dat een biologische man bij de vrouwen mee gooit of andersom, het is of gemixt of niet."