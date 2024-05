Baltic Sea Darts Open | Alle Nederlanders uitgeschakeld in middagsessie tweede ronde

Michael van Gerwen weet welke darter hij zaterdag treft bij de Baltic Sea Darts Open in het Duitse Kiel. Wessel Nijman zorgde voor een enorme stunt omdat hij Luke Littler wist te verslaan en zal het op moeten nemen tegen Van Gerwen in de tweede ronde. Zaterdag komen er acht Nederlanders in actie, hieronder lees je alle uitslagen.

Dirk van Duijvenbode was de eerste Nederlander die aan de oche verscheen. Hij won nog niet dit jaar op de Euro Tour en daar kwam in Kiel geen verandering in. Hoewel Van Duijvenbode beter speelde dan de afgelopen weken, verloor hij met 6-3 van de Noord-Ier Daryl Gurney.

The Titan had vooral pech dat zijn tegenstander sterk finishte. Met Van Duijvenbode op 16 en 62 gooide Gurney 103 en 126 uit. Op 3-3 kreeg de Nederlander één pijl om te breken, alleen die gooide hij aan de binnenkant van de dubbel-18. Een leg later scheelde het een millimeter of hij gooide 157 uit. Allemaal net niet dus voor Van Duijvenbode.

Val uit top 16? Dirk van Duijvenbode dreigt World Matchplay (en flinke smak met geld) mis te lopen Het is nog niet het jaar van Dirk van Duijvenbode. De Nederlandse darter kampte eind vorig jaar met een blessure en lijkt hier nog niet bovenop te zijn. Zijn resultaten vallen tegen en dat zou een val op de wereldranglijst kunnen betekenen.

Ook Jermaine Wattimena en Gian van Veen kwamen zaterdagmiddag in actie. Beide Nederlanders verloren nipt. Wattimena ging in een beslissende leg ten onder tegen Ryan Searle en Van Veen kon The Heat Damon Heta niet weerstaan. Maik Kuivenhoven was de laatste Nederlander die 's middags gooide en ook hij verloor.

Stunt Nijman

Wessel Nijman won vrijdagavond verrassend van Luke Littler met 6-3 en stoomt door naar de tweede ronde, waar hij Van Gerwen tegenkomt. De eerste vijf legs wisselden The Nuke en de jonge Nijman elke keer de overwinning af, maar vanaf leg 6 pakte de Nederlander alle legs en verloor Littler zelfs twee keer zijn eigen leg. Na afloop was Nijman uiteraard in extase.

Wessel Nijman na stunt op Baltic Darts Open tegen Luke Littler: 'Voelde als de darts-hemel' Wessel Nijman stuntte vrijdagavond tegen Luke Littler. De 23-jarige Nederlander rekende in de Wunderino Arena met 3-6 af met het Britse talent. In de volgende ronde treft hij landgenoot Michael van Gerwen. Voor Nijman voelde het even alsof hij in de 'darts-hemel' was beland.

Twee Nederlandse affiches

Niet alleen Van Gerwen en Nijman spelen tegen elkaar in een Nederlands onderonsje, ook Danny Noppert en Raymond van Barneveld doen dat. Barney won vrijdag met 6-1 van de Zweed Daniel Larsson en boekte zo een plaatje in de tweede ronde.

Programma en uitslagen Baltic Darts Open

Tweede ronde (zaterdag vanaf 13:00 uur):

Josh Rock - Franz Rotsch 3-6

Dirk van Duijvenbode - Daryl Gurney 3-6

Ryan Searle - Jermaine Wattimena 5-6

Ross Smith - Luke Woodhouse 6-4

Damon Heta - Gian van Veen 6-4

Joe Cullen - James Wade 6-3

Rob Cross - Maik Kuivenhoven 6-2

Ricardo Pietreczko - Moritz Hilger 6-0

Tweede ronde (vanaf 19:00 uur):

Jonny Clayton - Ritchie Edhouse

Danny Noppert - Raymond van Barneveld

Peter Wright - Andrew Gilding

Luke Humphries - Sebastian Bialecki

Michael van Gerwen - Wessel Nijman

Krzysztof Ratajski - Mike De Decker

Stephen Bunting - Andy Baetens

Dave Chisnall - Madars Razma

Eerste ronde

Sebastian Bialecki - Jose de Sousa 6-5

Maik Kuivenhoven - Christopher Toonders 6-0

Thibault Tricole - Andrew Gilding 1-6

Haupai Puha - Franz Roetzsch 4-6

Moritz Hilger - Matthew Dennant 6-2

Brendan Dolan - Jermaine Wattimena 1-6

Luke Woodhouse - Ryan Joyce 6-5

James Wade - Niels Zonneveld 6-2

Eerste ronde

Madars Razma - Chris Dobey 6-5

Kevin Troppmann - Gian van Veen 4-6

Daryl Gurney - Dimitri Van den Bergh 6-3

Raymond van Barneveld - Daniel Larsson 6-1

Andy Baetens - Gabriel Clemens 6-5

Ritchie Edhouse - Nathan Aspinall 6-2

Martin Schindler - Mike De Decker 3-6

Luke Littler - Wessel Nijman 3-6