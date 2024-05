Baltic Sea Darts Open | Luke Humphries verslaat Michael van Gerwen voor de vijfde keer op rij

Michael van Gerwen heeft de kwartfinales van de Baltic Sea Darts Open in Kiel niet overleefd. Wereldkampioen Luke Humphries was in de kwartfinales van het Euro Tour-toernooi te sterk: 6-3. Danny Noppert is de laatste overgebleven Nederlander in het toernooi.

Van Gerwen worstelde zich eerder op de dag naar de kwartfinales door Andrew Gilding met 6-5 te verslaan en moest het daarin opnemen tegen Humphries. Van Gerwen en de regerend wereldkampioen troffen elkaar eerder deze week in de finale van de vijftiende speelronde van de Premier League in Leeds. Humphries won toen met 6-5 en was zondag opnieuw de sterkste.

Humphries opnieuw te sterk

Van Gerwen begon erg matig aan de partij en leek al snel een break achter te komen, maar hij toverde na een waardeloze tweede leg ineens een 167-finish uit de hoge hoed. De Nederlander wist een tandje bij te schakelen en door keurige finishes van 70 en 74 stond hij ineens met 3-2 voor.

Humphries ging daarna een stuk beter scoren, maar was nog wel wat kwetsbaar op de dubbels. Van Gerwen kon echter niet profiteren en zag de Engelse wereldkampioen met vier legs op rij de zege pakken. Het is alweer de vijfde overwinning op rij voor Humphries op MvG.

Danny Noppert

Danny Noppert is de enige overgebleven Nederlander in het toernooi. Hij speelt in de kwartfinale tegen de Belg Mike De Decker. Noppert versloeg eerder in het toernooi al Raymond van Barneveld.

Uitslagen Baltic Sea Darts Open

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Luke Humphries 3-6

Danny Noppert - Mike De Decker

Ritchie Edhouse - Rob Cross

Ryan Searle - Madars Razma