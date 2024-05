Baltic Sea Darts Open | Nederlandse clash in de 16de finale, pittige loting Michael van Gerwen

Michael van Gerwen weet welke darters hij zaterdag kan treffen bij de Baltic Sea Darts Open in het Duitse Kiel. Tijdens de loting werd Nederlands nummer één gekoppeld aan Luke Littler of Wessel Nijman. Jermaine Wattimena had geluk; hij werd als reserve opgeroepen nadat Gerwyn Price en Gary Anderson afhaakte.

Van Gerwen had het niet slechter kunnen treffen. Littler is momenteel de koploper in de Premier League Darts en won het laatste Euro Tour-toernooi in Oostenrijk door in de finale Joe Cullen te verslaan (8-4) met een gemiddelde van 102,71. The Nuke moet wel eerst af zien te rekenen met de Nederlander Wessel Nijman, die op de Austrian Darts Open zijn eerste zege op de Euro Tour boekte in een paar jaar.

Andere Nederlanders in Baltic Darts Open

Nijman en Littler komen als laatste partij in actie op vrijdagavond. Die dag proberen er nog vijf Nederlanders de tweede te ronde te bereiken: Jermaine Wattimena, Maik Kuivenhoven, Niels Zonneveld, Gian van Veen en Raymond van Barneveld. Van Gerwen, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode stromen een dag later in vanwege hun plek in de top-16 van de Pro Tour Order of Merit.

Winst Gian van Veen

Gian van Veen slaagde in die missie. Hij versloeg tijdens de avondsessie de Duitser Kevin Troppmann met 6-4. Overdag wonnen Kuivenhoven en Wattimena hun duels al. Voor Zonneveld ziet het toernooi er op na een nederlaag tegen James Wade.

Winst Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld wist de Zweed Daniel Larsson te verslaan. Barney verloor de eerste leg nog, maar nam daarna de regie in handen en won uiteindelijk met 6-1. In de 16de finale is er in ieder geval één Nederlandse clash. Van Barneveld moet het dan opnemen tegen Danny Noppert.

Wattimena en Luke Woodhouse mochten afreizen naar Kiel omdat Gary Anderson en Gerwyn Price zich hebben afgemeld.

Loting Baltic Darts Open

Eerste ronde middagsessie, vanaf 13:00 uur

Sebastian Bialecki - Jose de Sousa 6-5

Maik Kuivenhoven - Christopher Toonders 6-0

Thibault Tricole - Andrew Gilding 1-6

Haupai Puha - Franz Roetzsch 4-6

Moritz Hilger - Matthew Dennant 6-2

Brendan Dolan - Jermaine Wattimena 1-6

Luke Woodhouse - Ryan Joyce 6-5

James Wade - Niels Zonneveld 6-2

Eerste ronde, avondsessie (vanaf 19:00 uur):

Madars Razma - Chris Dobey 6-5

Kevin Troppmann - Gian van Veen 4-6

Daryl Gurney - Dimitri Van den Bergh 6-3

Raymond van Barneveld - Daniel Larsson 6-1

Andy Baetens - Gabriel Clemens 6-5

Ritchie Edhouse - Nathan Aspinall 6-2

Martin Schindler - Mike De Decker 3-6

Luke Littler - Wessel Nijman

The Euro Tour is back this weekend! 🙌



The draw and schedule for the https://t.co/cgXAxcnwmh Baltic Sea Darts Open (ET6) has been confirmed!



👉 https://t.co/in6aqOtuOx pic.twitter.com/jhCR2tqAqB — PDC Darts (@OfficialPDC) May 9, 2024

Premier League Darts

Michael van Gerwen kan donderdagavond ook tegen Luke Littler spelen in de Premier League Darts. Dan moet MvG in zijn kwartfinale afrekenen met de niet fitte Gerwyn Price, die afgehaakt is voor de Euro Tour, en Littler de al uitgeschakelde Peter Wright verslaan.