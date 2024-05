Baltic Sea Darts Open | Wessel Nijman over stunt tegen Luke Littler: 'Voelde als de darts-hemel'

Wessel Nijman stuntte vrijdagavond tegen Luke Littler. De 23-jarige Nederlander rekende in de Wunderino Arena met 3-6 af met het Britse talent. In de volgende ronde treft hij landgenoot Michael van Gerwen. Voor Nijman voelde het even alsof hij in de 'darts-hemel' was beland.

Na de gewonnen wedstrijd tegen Littler kon Nijman inzien dat de 17-jarige Brit misschien niet topfit was. "Natuurlijk is het voor Luke lastig om eerst een avond Premier League te spelen en dan meteen door te gaan met een evenement op de Europese tour", liet hij weten.

Dat Littler zich gewonnen moest geven tijdens de Baltic Sea Darts Open kwam ook voor Nijman enigszins als een verrassing. "Het voelt alsof ik in de darts-hemel sta", jubelde hij.

In de eerste vijf legs ging het nog gelijk op tussen The Nuke en Wessel Nijman. Vanaf leg 6 kwam de Nederlander op stoom - hij pakte alle legs en trok met een gemiddelde van 83,98 de winst naar zich toe. "Ik pakte mijn kans en ik ben mega blij met deze overwinning", zei hij trots.

"Op vrijdag tegen Luke spelen en dan op zaterdag tegen Michael van Gerwen mogen - het wordt niet heel veel beter dan dit", vervolgde de 23-jarige Darter uit Uitgeest. "Zolang ik mijn eigen spel blijf spelen, weet ik dat ik het moeilijk kan maken voor Van Gerwen", besloot hij.

'Vier uur slaap'

Luke Littler liet na de wedstrijd tegen Nijman weten dat hij niet verbaasd is met de uitslag van vrijdagavond. "Je kan niet verwachten dat ik op mijn best speel na vier uur slaap", schreef hij op Instagram. Volgens hem is de Euro Tour een behoorlijke 'afmatting'. Uiteraard wilde hij collega Wessel wel feliciteren met de winst.