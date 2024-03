Belgian Darts Open | Gian van Veen laat zich verrassen door Zweedse qualifier

De Belgian Darts Open 2024 is begonnen. In Wieze vindt het eerste Euro Tour-evenement van het jaar plaats. In de middagsessie van vrijdag waren er drie Nederlanders te bewonderen in de Oktoberhallen.

Berry van Peer ontdeed zich van Daniel Klose met 6-3. Dat was de eerste pot van het evenement. Jermaine Wattimena haalde uit tegen Daryl Gurney: 6-0. De Noord-Ier heeft als bijnaam Superchin en deze moest-ie inderdaad op de kin nemen. Gian van Veen liet zich verrassen door de Zweedse qualifier Andreas Harrysson (6-1). De bebaarde Dirty Harry gooide de partij van zijn leven: zijn gemiddelde kwam uit op 107,3.

Uitslagen Belgian Darts Open 2024

Berry van Peer 6-3 Daniel Klose

Ryan Joyce 6-3 Andrew Gilding

Lukas Wenig 6-3 Born Van Put

Jermaine Wattimena 6-0 Daryl Gurney

Luke Woodhouse 6-3 James Hurrell

Brendan Dolan 6-2 Steven Strobbe

Chris Dobey 6-3 Romeo Grbavac

Andreas Harrysson 6-1 Gian van Veen

Loting

Vrijdagavond gaat het toernooi verder. Bekijk hieronder de loting.

Euro Tour Darts 1 | Zware loting voor Raymond van Barneveld en Richard Veenstra in Wieze De Euro Tour gaat weer beginnen bij het darten. In het Belgische Wieze strijden de beste darters ter wereld van 8 tot en met 10 maart om de Belgian Darts Open te winnen. De loting is gedaan en het toernooi kan nu dus echt beginnen.

Wat is Euro Tour

De dartsbond PDC organiseert in 2024 dertien toernooien onde de vlag van de Euro Tour. Toppers van de ranglijst ProTour Order of Merit worden toegelaten, samen met zes regionale qualifiers. De toernooien gelden ook als kwalificatie voor het European Championship. Daar is de top 32 van de European Tour Order of Merit welkom.