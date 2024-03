Belgian Darts Open | Michael van Gerwen zaterdag in nieuwe shirt tegen Peter Wright

De Euro Tour gaat weer beginnen bij het darten. In het Belgische Wieze strijden de beste darters ter wereld van 8 tot en met 10 maart om de Belgian Darts Open te winnen. De loting is gedaan en het toernooi kan nu dus echt beginnen.

In de eerste ronde staan er gelijk een aantal zeer mooie partijen op het programma. Zo neemt Raymond van Barneveld het op tegen James Wade en start Richard Veenstra aan het toernooi met een partij tegen Nathan Aspinall. Andere duels om naar uit te kijken zijn die tussen Luke Littler en Jose De Sousa en net gekroonde UK Open-winnaar Dimitri van den Bergh tegen Masters-kampioen Stephen Bunting.

Nederlanders

In ronde 1 doen verder nog vier Nederlanders mee. Berry van Peer neemt het op tegen Daniel Klose, Jermaine Wattimena treft Daryl Gurney, Gian van Veen speelt tegen Andreas Harrysson en Chris Landman strijdt tegen Mike De Decker.

Ook in ronde 2 kunnen we mooie partijen verwachten. Zo speelt Michael van Gerwen, in zijn nieuwe shirt, tegen Peter Wright wanneer de Schot zijn eerste ronde weet te winnen. Luke Humphries treft de winnaar van Wade tegen Van Barneveld en Gary Anderson neemt het wellicht op tegen Gian van Veen.

Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode doen ook mee in België. De twee stromen zaterdag in tijdens de tweede ronde. Noppert speelt tegen de winnaar van Chris Dobey tegen Romeo Grbavac en Van Duijvenbode treft de winnaar van de partij tussen Martin Schindler en Joe Cullen.

Speelschema zaterdag

Middagsessie, vanaf 13.00 uur

Ricardo Pietreczko v Luke Woodhouse

Ross Smith v Jermaine Wattimena

Jonny Clayton v Berry van Peer

Damon Heta v Brendan Dolan

Ryan Searle v Richard Veenstra

Danny Noppert v Chris Dobey

Gary Anderson v Andreas Harrysson

Dirk van Duijvenbode v Joe Cullen

Avondsessie, vanaf 19.00 uur

Dave Chisnall v Ryan Joyce

Michael Smith v Mike De Decker

Gerwyn Price v Gabriel Clemens

Michael van Gerwen v Peter Wright

Krzysztof Ratajski v Luke Littler

Luke Humphries v James Wade

Josh Rock v Stephen Bunting

Rob Cross v Lukas Wenig

The European Tour returns 🙌



Here's the draw for the opening European Tour event of the year - the 2024 Blaklader Belgian Darts Open



👉 https://t.co/mLthowh9XN pic.twitter.com/Px9wiA0Nvc — PDC Darts (@OfficialPDC) March 7, 2024

Zender

De Belgian Darts Open is vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur te zien op Viaplay en PDC TV. Voor beide streamingsdiensten is een abonnement nodig.

Prijzengeld

Elk Euro Tour-weekend is er iets meer dan twee ton in euro's aan prijzengeld te verdelen. Voor de winnaar ligt 30 duizend pond klaar, omgerekend iets meer dan 35 duizend euro. Dit geld telt mee voor de ranking.

Eindklassering Aantal spelers Prijzengeld (totaal 175 duizend pond) Winnaar 1 30.000 pond Runner-up 1 12.000 pond Halve finalist 2 8.500 pond Kwartfinalist 4 6.000 pond Laatste 16 8 4.000 pond Laatste 32 16 2.500 pond Eerste ronde 16 1.250 pond

Premier League

Donderdagavond stond er nog een avond in de Premier League op het programma. Luke Humphries werd de winnaar van de avond. Luke Littler, Nathan Aspinall en Peter Wright haalden de finale niet en konden dus al eerder weg. Zij komen namelijk vrijdagavond alweer in actie in België, in tegenstelling tot de andere Premier League-deelnemers. Zij stromen zaterdag pas in.