Briljante Raymond van Barneveld stunt met eerste toernooizege in drie jaar

Raymond van Barneveld heeft maandag eindelijk weer eens een toernooi gewonnen. De Nederlandse dartlegende was op Players Championship 5 de beste. Het Duitse Hildesheim was de plek van zijn enorme prestatie.

Hoewel het 'maar' een vloertoernooi is, doen daar wel alle grote namen aan mee. Het is namelijk een toernooi voor alle darters die een tourkaart hebben. Klein gelukje voor Van Barneveld: liefst vijf grote namen waren er dit keer niet bij. Onder anderen wereldkampioen Luke Humphries en tienersensatie Luke Littler deden niet mee in Hildesheim.

Sterke finale

In de finale gooide Van Barneveld een uitstekende partij tegen Stephen Bunting. Hij pakte al snel twee breaks tegen de Engelsman en stond daardoor binnen no-time 3-0 voor in legs. Daarmee was hij nog niet op de helft, maar was de basis voor de latere 8-1 zege wel gelegd. Het betekent Van Barnevelds eerste PDC-toernooizege sinds Players Championship 3 in februari 2021.

Grote namen verslagen

Toch versloeg Barney op weg naar de finale tegen Bunting een paar darters van formaat. In de halve finale bijvoorbeeld, toen hij in een beslissende dertiende leg pas afrekende met Gary Anderson. De Schot gooide in al zijn partijen niet lager dan 100 gemiddeld. Tegen de Nederlander ook niet. Toch won Van Barneveld met 7-6. Bij Van Barneveld viel vooral op hoe constant hij de hele dag was.

Ronde Tegenstander Uitslag Gemiddelde Van Barneveld 1 Oskar Lukasiak 6-1 91,09 2 Jermaine Wattimena 6-3 93,59 3 Graham Hall 6-2 95,90 Achtste finale Michael Smith 6-3 99,48 Kwartfinale James Hurrell 6-3 93,95 Halve finale Gary Anderson 7-6 98,49 Finale Stephen Bunting 8-1 95,28

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen won wel voor het eerst in z'n nieuwe shirt en kwam bij de laatste 16 uit. Daarin verloor hij teleurstellend met 6-4 van Peter Wright, met een gemiddelde van net geen 89. Dat is niet hoe we Van Gerwen kennen. Maar in de wedstrijden daarvoor tegen Gabriel Clemens (101,69), Leighton Bennett (99,21) en Danny van Trijp (92,62) liet de drievoudig wereldkampioen zien dat we over hem ons geen zorgen hoeven te maken.

Andere Nederlanders

Bij de laatste zestien zaten naast Van Barneveld en Van Gerwen nog twee Nederlanders. Danny Noppert verloor uiteindelijk in de kwartfinale van latere finalist Bunting. Jeffrey de Zwaan verloor een rondje eerder van Noppert.

Veel afwezigen

Het toernooi in Hildesheim kende een verzwakt deelnemersveld. Zo hebben vijf van de acht Premier League-spelers zich afgemeld. Van wereldkampioen Luke Humphries en dartsensatie Luke Littler was al bekend dat ze niet naar Duitsland zouden afreizen, maar ook Gerwyn Price, Rob Cross en Nathan Aspinall waren er niet bij. Ook de geschorste Adam Smith-Neale kwam niet in actie.