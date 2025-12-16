Het gaat niet goed met Cameron Menzies, stelt Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast WK Darts Draait Door. De darter ging volledig door het lint tijdens zijn partij met Charlie Manby en hield daar verwondingen aan over. "Hij heeft hulp nodig", aldus de Nederlander.

Het WK darts werd maandag gekenmerkt door de woedeuitbarsting van Menzies. De Schotse darter sloeg zijn hand kapot tegen een tafeltje. Van der Voort wordt in de Sportnieuws.nl-podcast gevraagd naar het moment van de dag. "Nou, dat zal ongetwijfeld Menzies zijn geweest", zegt de oud-darter. "Ja eerst met zijn hand in dat vuurwerk en daarna slaat hij drie keer gewoon met een uppercutje dat tafeltje aan gort."

'Mentaal heel moeilijk'

Er leek kortsluiting te zijn bij Menzies. Na afloop verklaarde hij dat zijn oom recent was overleden. "Nou we weten allemaal dat hij mentaal wat moeite heeft. Hij heeft laatst ook al met de PDC gesproken. Er zit duidelijk iets niet goed bij hem", zegt Van der Voort.

Naast het overlijden van zijn oom, moest de darter ook een relatiebreuk verwerken. Hij was lang samen met dartster Fallon Sherrock, maar daar kwam afgelopen zomer een einde aan. "Er zijn meerdere dingen. Ik denk dat de jongen het op dit moment mentaal heel moeilijk heeft."

Straf

Er wordt al veel gespeculeerd over een passende straf. Van der Voort pleit voor een drastische maatregel. "Ik denk dat hij er niet gebaat bij is als je hem een geldboete geeft. Ze zouden hem meer moeten gaan helpen. En dan wel dat hij verplicht een bepaalde route gaat bewandelen, waardoor het niet meer voorkomt."

"Ik vind het nu ook te makkelijk om Menzies aan te pakken en een beetje belachelijk te maken. Hij heeft gewoon van die rare fratsen af en toe, dat is nou eenmaal zo", vervolgt Van der Voort. "Maar ondanks die privégebeurtenissen is er geen reden om je zo te gedragen", reageert presentator Damian Vlottes. "Uiteraard niet. Maar daarom zeg ik: 'hij heeft hulp nodig'. Daarom moet hij een aantekening krijgen dat dit niet nog een keer mag gebeuren en dat hij aan allerlei clausules moet voldoen, anders wordt hij wel geschorst."

"Maar je moet misschien wel een voorbeeld stellen. Dat dit niet de bedoeling is", zegt Vlottes "Nou, als je dat niet begrijpt... Dan kun je ze allemaal wel opsluiten", is het oordeel van Van der Voort. "Het voorbeeld moet zijn dat je dan gewoon een hele cursus krijgt en onder behandeling moet. En als je dat niet doet, dat je dan alsnog geschorst wordt."

Heftig

Van der Voort is wel geschrokken van het incident. "Het is eerder sneu dan dat je erom moet lachen ofzo. Het was best wel heftig." Voor zijn tegenstander Manby, die vlakbij stond toen het gebeurde, was het ook een schok. "Voor hem is het ook zonde, want alle aandacht gaat hier naartoe. Hij wint de eerste ronde, maar wordt niet eens genoemd. Dat is voor hem ook gewoon vervelend. Hij staat bij zijn debuut tegen een geplaatste speler en we hebben het alleen maar over dat moment. Dat is ook wel een beetje jammer."

Menzies verloor na een 2-0-voorsprong uiteindelijk met 3-2 van de 20-jarige Manby. "Die jongen moet zich vreselijk beroerd voelen. Het was wonderbaarlijk wat hij deed." Terwijl hij volgens Van der Voort niet eens zo slecht in de wedstrijd zat. "Ik had echt niet verwacht dat hij zo zou flippen", zegt hij over de 36-jarige. "Ja het was een apart beeld", besluit Vlottes.

