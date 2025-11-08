De Grand Slam of Darts is begonnen! Het grote toernooi telt dit jaar vijf Nederlanders en die komen deze zaterdag allemaal in actie. Met om te beginnen vier van hen in de middagsessie.

Danny Noppert mocht de middagsessie aftrappen met een wedstrijd tegen de debutant Lukas Wenig. De Duitser begon goed aan de wedstrijd en brak The Freeze gelijk in de eerste leg. Daarna gooide Wenig een knappe 126-finish uit op de bullseye om op 1-3 te komen. Noppert liet het daar niet bij zitten en knokte zich, met wat geluk, terug naar 3-3. Wenig maakte nog wel 3-4, maar miste vervolgens vier matchdarts. Noppert mocht zelf aan de laatste leg beginnen, maar moest weer drie matchdarts slikken. Daar profiteerde de Nederlander van. Het werd 5-4.

NOPPERT STEALS IT!



Danny Noppert, you lucky man!



The Dutchman survives SEVEN match darts squandered by Lukas Wenig to squeeze through his opening game 5-4.



📺 https://t.co/INctXCEkdB#GSOD | Group H pic.twitter.com/QRoPBRY6AY — PDC Darts (@OfficialPDC) November 8, 2025

Programma/uitslagen middagsessie Grand Slam of Darts

(H) Danny Noppert - Lukas Wenig 5-4

(B) Damon Heta - Martin Lukeman

(B) Chris Dobey - Jurjen van der Velde

(D) Gerwyn Price - Ricky Evans

(D) James Wade - Stefan Bellmont

(H) Jonny Clayton - Cam Crabtree

(F) Josh Rock - Wessel Nijman

(F) Gian van Veen - Lisa Ashton

Bij de Grand Slam of Darts is een nederlaag niet gelijk het einde van de wereld. De eerste drie duels worden namelijk in een poule gespeeld, waardoor een speler er niet gelijk uit ligt bij een nederlaag.

Van Gerwen

Zaterdagavond komt Michael van Gerwen voor het eerst in actie. Hij zit in een gevaarlijke poule met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson en twee in goede vorm verkerende spelers in Niko Springer en Beau Greaves. Laatstgenoemde is de eerste tegenstander van Mighty Mike. Greaves versloeg onlangs Luke Littler nog in de halve finale van het jeugd WK en liet mede daarmee zien mee te kunnen met de besten ter wereld. Dat zag ook Van Gerwen.