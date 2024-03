Danny Noppert of Dirk van Duijvenbode naar de World Cup? Check hier de onderlinge stand

Danny Noppert verloor zijn tweede partij op de UK Open en is daardoor flink gezakt op de PDC Order of Merit. Daarmee staat de plek van The Freeze op de World Cup of Darts ook op de tocht.

Noppert verdedigde Op de UK Open tot nu het meeste rankggeld, want in Minehead stond zijn major-winst van twee jaar geleden op het spel. Doordat hij al vroeg uitgeschakeld werd, is hij toen maar liefst zes plekken gezakt op de Order of Merit. Hiermee komt hij op de dertiende plaats uit, terwijl Dirk van Duijvenbode nu twaalfde staat. Die positie verstevigde Van Duijvenbode zelfs tijdens Players Championship 6, waarin hij de finale haalde.

Dirk van Duijvenbode lijkt terug in topvorm, maar grijpt net naast de titel bij Players Championship 6 Raymond van Barneveld was maandag de grote winnaar tijdens Players Championship 5 bij het darten. Dinsdag stond het zesde vloertoernooi van de PDC op het programma. Het lukte Barney niet om ook Players Championship 6 te winnen, maar een andere landgenoot kwam wel ver. Dirk van Duijvenbode haalde namelijk de finale, maar die verloor hij van Dave Chisnall met 8-6.

Wie koppelt met Van Gerwen?

Met het oog op de World Cup of Darts is dit erg interessant. De PDC kiest voor het koppeltoernooi altijd de twee hoogst geklasseerde spelers per land en nu zijn dat Michael van Gerwen en Van Duijvenbode.

Spannende strijd

Gespeeld is het echter nog lang niet. Het verschil tussen de twee Nederlanders op plaats twaalf en dertien van de wereldranglijst is maar vierduizend pond. De World Cup wordt eind juni afgewerkt in Frankfurt. Tot die tijd staan er nog zeven Euro Tours en zes Players Championships op het programma.

World Cup

Van de dertien edities van de World Cup won Nederland er vier. Alle keren was Van Barneveld daarbij. Van Gerwen stond drie keer met de titel in handen en Co Stompé won in 2010 de eerste editie van het landentoernooi. Bij de World Cup van 2011 gooide Barney met Vincent van der Voort.

Wisseling van de wacht

In 2018 won Nederland dus voor het laatst. Sindsdien werd er aan de opstelling gesleuteld, omdat Van Barneveld steeds verder wegzakte en andere Nederlanders boven zich moest dulden. In 2019 waren moest Van Gerwen voor het eerst met iemand anders, dat werd toen Jermaine Wattimena.

Sinds einde Van Barneveld: geen finale

Een jaar later mocht Noppert met Van Gerwen gooien en in 2021 kreeg Van Duijvenbode de kans met Mighty Mike. De laatste twee jaar was het Van Gerwen zelf die niet meedeed vanwege blessures en andere fysieke ongemakken. Toen gooiden The Freeze en The Titan dus samen, zij kwamen niet verder dan de halve finale in 2022. Dat is nog altijd de beste prestatie in het tijdperk zónder succesformule Van Barneveld.

Stand Nederlanders na de UK Open

Michael van Gerwen 1.106.250 Dirk van Duijvenbode 438.500 Danny Noppert 435.500 Raymond van Barneveld 254.000 Gian van Veen 145.000 Jermaine Wattimena 121.000