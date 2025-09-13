Dartsfans klagen massaal over de audioproblemen in de uitzending van Viaplay tijdens de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De partijen zijn lastig te volgen door het storende geluid vanuit de zaal. "Wat een ongekende troep is het allemaal."

De scheidsrechter is luid te horen in de uitzending van Viaplay en de audio loopt voor op het beeld. Hierdoor weten kijkers al wat er gegooid is voordat ze het zien. Bovendien zijn de commentatoren door het haperende geluid slecht te verstaan.

"Het was net al even in beeld, we hebben wat problemen met het geluid", werd tijdens de partij tussen de partij tussen Chris Dobey en Luke Woodhouse gemeld. "Achter de schermen zijn ze hard aan het werk voor een oplossing. Jeffrey en ik kunnen elkaar wel verstaan, maar we begrijpen dat er af en toe dingen dubbel te horen zijn."

Paniek

Het commentaar wordt gegeven vanuit Hilversum, maar het geluid uit de AFAS Live in Amsterdam hapert en overstemt de commentatoren. "Ik denk dat er in Amsterdam iemand over een kabel is gestruikeld, maar die weet niet meer welke", lacht hij. "Ik denk dat ze daar flink zweten."

Ook in Hilversum heerst lichte paniek. "Ik zag net al een paar mensen in de gang rennen. Ze zijn hard bezig. laten we hopen dat het probleem snel wordt opgelost. Dat maakt het voor iedereen een stuk prettiger om naar deze dartmiddag te kijken."

Woedende fans

Ook de analisten in de studio zijn ook niet goed verstaanbaar. De stemmen klinken dubbel door vertraagde audio. Op X regent het woedende reacties van kijkers. Die zijn helemaal klaar met Viaplay.

"Fijn dat we de scheidsrechter al 5 seconden eerder in slechte kwaliteit horen voordat we de daadwerkelijke scores op tv zien", schrijft iemand. "Wat is er nu in godsnaam weer met dat geluid, we horen de scores al van de mastercaller voordat de 3e pijl is gegooid… Wat een ongekende troep is het allemaal", voegt een ander toe.

"Controleren jullie het geluid wel voordat jullie live gaan? Het is echt amateuristisch jongens. Waar betaal ik voor?", vraagt een kijker zich af. "Fix dat geluid, klinkt alsof ik in een onderzeeër zit."

Viaplay bood via een tekstbalkje in beeld wel excuses aan voor de problemen.