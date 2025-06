Dartsicoon deelt in nieuwe boek bizar verhaal over zijn geamputeerde teen

Dartslegende Bobby George staat bekend als een excentrieke man, maar in zijn boek deelt hij een aantal wel heel bizarre verhalen. Hij vertelt onder andere over een van zijn geamputeerde tenen en waar hij die op heeft geborgen.

De 79-jarige George staat bekend onder de bijnaam The King of Bling, vanwege de vele sierraden die hij droeg tijdens zijn carrière. Dave Bracegirdle schreef een nieuw boek over de excentrieke oud-speler. In 1980 en 1994 ging George ten onder in de WK-finale bij de BDO. Toch heeft zijn carrière hem geen windeieren gelegd. George woont in een enorm landgoed met zeventien slaapkamers gelegen in Essex.

My latest book ‘still here’ has arrived.

Released on Monday 2nd June! pic.twitter.com/ShX6b9PXNP — Bobby George (@BobbyGeorge180) May 28, 2025

Tenen

In zijn nieuwe boek deelt George een bizar verhaal over zijn voeten. De darter vertelt dat hij een gen heeft, waardoor zijn tenen over elkaar groeiden. Daardoor kreeg hij enorm veel pijn aan zijn voeten en dus moest hij maar liefst vier tenen laten amputeren. De eerste drie tenen waren onherkenbaar en werden weggegooid, maar de vierde mocht George houden. Die teen besloot hij dan ook op een unieke plek te bewaren, in een fles wodka die een prominente plek heeft in zijn eigen bar.

George vertelt dat er zelden mensen zijn die hem geloven als hij het verhaal over zijn teen deelt. "Als mensen naar mijn bar komen en het bewijs zien, of me zien zonder sokken, dan geloven ze me pas. In 1999 is mijn eerste teen eraf gehaald, maar dat bleek niet genoeg om de pijn te verzachten. Ik mocht de laatste meenemen en de dokter zei dat hij in wodka mooi zou blijven. Hij heeft nu een plek in mijn bar. Als mensen een drankje komen doen, vraag ik vaak of ze een cocktail of een cockteen willen", grapt de oud-topdarter tegenover The Sun.

Gebroken rug

George kreeg ook een keer een zware blessure tijdens een dartswedstrijd. Nadat de darter met 4-2 won van Kevin Kenny 31 jaar geleden, voelde hij bij het juichen een scherpe pijn in zijn rug. De dokter deelde daarop erg bizar nieuws. "Je kan echt geen darts meer spelen. Lopen zou niet eens mogelijk moeten zijn, want je hebt je rug gebroken. Ik mocht blij zijn dat ik niet verlamd was en moest direct geopereerd worden. Al mijn prijzengeld ging direct op aan die ingreep."