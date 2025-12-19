Topdartster Fallon Sherrock maakte donderdag een opvallend gebaar na haar nederlaag tegen Dave Chisnall op het WK Darts. Daarmee maakte ze haar ex-vriend Cameron Menzies belachelijk. Die zorgde deze week voor een opvallend moment in Alexandra Palace.

De 31-jarige Sherrock verloor in de eerste ronde met 3-0 van Chisnall. Na die nederlaag viel ze op met een actie op het podium. Ze liep naar het tafeltje waarop de darters hun spullen neerleggen en schudde dat even door elkaar, met een lach op haar gezicht.

Uitbarsting Cameron Menzies

Met het gebaar drijft ze de spot met haar ex-vriend Menzies. Die liet zich eerder deze week helemaal gaan tegen het tafeltje in kwestie. Hij sloeg tegen de onderkant en hield daar een flinke wond aan zijn hand aan over.

Fallon Sherrock at the end of the match 👀 pic.twitter.com/w6vGwW9e5N — Live Darts (@livedarts) December 18, 2025

Relatie

Sherrock en Menzies waren vier jaar samen. Onlangs kwam er een einde aan hun relatie. Ondanks dat verdrietige besluit zit de Queen of the Palace goed in haar vel. "Ik voel me momenteel erg gelukkig, dus heb wat meer zelfvertrouwen voor het WK", zei ze voorafgaand aan het toernooi.

Hulp nodig

Voor Menzies lijkt dat helaas niet helemaal het geval. Na zijn woedeuitbarsting werden er grote zorgen geuit over de darter, onder andere door ex-prof Vincent van der Voort. "We weten allemaal dat hij mentaal wat moeite heeft. Er zit duidelijk iets niet goed bij hem", zei hij in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Naast de relatiebreuk moest hij afgelopen week ook het overlijden van zijn oom verwerken. Volgens Van der Voort heeft Menzies hulp nodig."En dan wel dat hij verplicht een bepaalde route gaat bewandelen, waardoor het niet meer voorkomt."

Straf

Het incident wordt nog onderzocht door de Darts Regulation Authority. Mogelijk volgt er een straf voor de Schot. "Maar onze belangrijkste prioriteit is de gezondheid en het welzijn van de speler”, aldus PDC-bestuursvoorzitter Matt Porter.

