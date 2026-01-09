Hij is pas 18 jaar, maar Luke Littler is de status van talent allang ontgroeid. Nog geen week na het prolongeren van zijn wereldtitel heeft de dartssensatie zijn volgende grote slag geslagen. De Engelsman heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat zijn nieuwe status onderstreept.

De handtekening volgt kort na zijn indrukwekkende optreden op het WK darts, waar Littler in de finale te sterk was voor Gian van Veen. In een finale waarin opnieuw duidelijk werd hoe volwassen en koelbloedig de Engelsman inmiddels is, pakte hij zijn tweede wereldtitel op rij en bevestigde hij zijn status als nummer één van de wereld.

Grootste sponsorcontract ooit in dartsport

De prestaties van Littler blijven ook bij zijn sponsor niet onopgemerkt. Hij heeft zijn samenwerking met Target Darts, dat hem al jaren ondersteunt, verlengd met tien jaar en tekende daarmee het grootste sponsorcontract in de geschiedenis van de dartsport. Over exacte bedragen wordt niets bekendgemaakt, maar duidelijk is dat het om meerdere miljoenen ponden gaat.

Daarmee is de samenwerking tussen Littler en Target Darts veiliggesteld voor de lange termijn. De deal bestaat niet alleen uit een vaste vergoeding, maar ook uit prestatiebonussen en een percentage van de verkoop van merchandise en dartsmateriaal. Littler profiteert zo direct mee van de enorme populariteit die hij inmiddels geniet, zeker onder een jonger publiek.

Lange samenwerking

De verlenging is het logische vervolg op een band die al vroeg werd gesmeed. Target stapte in toen Littler nog maar twaalf jaar oud was en bleef hem begeleiden tijdens zijn ontwikkeling via de jeugdtoernooien en zijn doorbraak bij de profs. Dat vertrouwen werd de afgelopen jaren ruimschoots terugbetaald met titels, records en wereldwijde aandacht voor de sport.

'We hebben alles samen opgebouwd'

Die lange samenwerking wordt ook door Target zelf benadrukt. Voorzitter Garry Plummer blikte terug op het moment waarop Littler voor het eerst in beeld kwam. "Ik ontmoette Luke tijdens een jeugdkwalificatie toen hij pas twaalf jaar oud was. Zijn vader vroeg of we hem wilden sponsoren. Dat hadden we nog nooit gedaan bij iemand van die leeftijd, maar ik zag meteen iets bijzonders en ja zeggen was geen moeilijke beslissing."

Ook Littler zelf staat uitgebreid stil bij de verlenging. "Target heeft vanaf dag één in mij geloofd", zegt hij. "Van mijn carrière als speler tot mijn productlijn: we hebben alles samen opgebouwd. Ik ben enorm blij dat we dit voor de lange termijn voortzetten en ben benieuwd waar we samen nog naartoe kunnen groeien."

☢️ The biggest deal in darts history ☢️



It’s official: we’ve signed the biggest deal in darts history with Luke Littler.



Together with the back-to-back World Champ and World Number 1, we’re redefining what’s possible in darts, and we are only just getting started.



Link in… pic.twitter.com/EnP6fcbR82 — Target Darts (@TargetDarts) January 9, 2026

