Dartster Noa-Lynn van Leuven wil af van stempel transvrouw: 'Reacties worden steeds heftiger'

Noa-Lynn van Leuven timmert al even aan de weg in de dartwereld. De dartster won pas een Challenge Tour-toernooi, een toernooi voor mannen én vrouwen. En toch kreeg zij bakken met kritiek wegens haar geslacht.

Van Leuven probeert zich te focussen op de positieve berichten, zegt ze tegen het Algemeen Dagblad. Maar dat is niet altijd makkelijk. Zij onderging op haar zeventiende de transitie van man naar vrouw en ziet zich niet als transvrouw, maar gewoon als vrouw. "Ik zie mezelf als eerste vrouw die een Challenge Tour-toernooi heeft gewonnen."

Daar is niet iedereen het mee eens, blijkt uit de vele negatieve reacties. En dat terwijl het niet eens een vrouwentoernooi is. "Mensen lezen mijn naam en denken meteen: dit was een damestoernooi, dit kan allemaal niet! Terwijl ik dus van zeven mannen won. Mensen lézen niet eens. Je voelt meteen die reflex: zo, we kunnen weer los."

Van Leuven geeft aan dat de reacties steeds heftiger worden. Zij krijgt te horen dat ze niet thuishoort op de toernooien en zelfs dat ze dood moet vallen. Ook sommige vrouwelijke tegenstanders verzetten zich tegen haar.

En dat vindt ze opvallend. "Laatst werd een onderzoek uit het handbal aangehaald. Dat mannen beter zijn dan vrouwen, omdat ze voordeel hebben op basis van hun stapbeweging en de backswing. Volgens mij is dat in darts niet heel relevant."

Van Leuven op het WK?

Dat Van Leuven een Challenge Tour-toernooi won, kan aan het einde van het jaar nog wel eens goed nieuws betekenen. Voor de beste twee darters van de Challenge Tour ligt een tourkaart voor de PDC-toernooien te wachten én een ticket voor het komende WK. Zelf denkt ze dat het niet gaat lukken: "Supertof, maar dit jaar naar Ally Pally? Ik denk het nog niet."