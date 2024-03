Dimitri Van den Bergh verrast wereldkampioen Humphries en grijpt met UK Open eerste major

Dimitri Van den Bergh heeft zich zeer verrassend gekroond tot winnaar van de UK Open 2024. Hij volgt daarmee op perfecte wijze Andrew Gilding op, die vorig jaar uit het niets de belangrijke major won.

Het is voor de Belgische darter ook zijn eerste major. Hij ging languit liggen om bij te komen na een bloedstollende finale tegen wereldkampioen Luke Humphries. De gehele eindstrijd had Van den Bergh het initiatief, maar de Engelsman kwam sterk terug. De beslissende leg was toch prooi voor de Belg.

Voordat hij bij die deciding leg kwam had Van den Bergh al zes matchdarts gemist. Ook Humphries kreeg een pijl om te winnen, maar na die misser sloeg de Belg alsnog toe. Opvallend is dat de Belg na afloop gelijk wees naar zijn psycholoog. "Ik was nooit fan om een sportpsycholoog in te schakelen, maar ik heb het onlangs toch een kans gegeven. En kijk, nu heb ik goud!"

Nederlanders bij de UK Open

Zondag waren er bij de kwarfinales en halve finales geen Nederlandse darters meer te zien in Minehead. Op zaterdag nog wel Kevin Doets verloor van Stephen Bunting (10-9), Vincent van der Voort ging onderuit tegen Van den Bergh (10-6) en Danny Noppert redde het niet versus Martin Lukeman (10-9). Gian van Veen had tegen Graham Usher wel succes (10-7), maar The Giant kreeg in de zesde ronde klop van Damon Heta (10-8).

Dimitri Van den Bergh lag in de clinch met Arjan van der Giessen

Met Dimitri Van den Bergh hebben we toch nog een Nederlands pratende UK Open-winnaar. En praten kan Dimi uitstekend, al lag hij na zijn gewonnen partij tegen Jonny Clayton wel een beetje in de clinch met Viaplay-interviewer Arjan van der Giessen.

Na de halve finale kon hij weer lachen. In de partij tegen Damon Heta kwam de Belg geen moment in de problemen: 11-6.

Luke Humphries in bloedvorm op weg naar finale

Humphries weg naar de finale was nog soepeler. De Engelse wereldkampioen versloeg bijvoorbeeld in de halve finale met speels gemak Ricky Evans: 11-2. Daarvoor ging het ook al zo lekker met Humphries.

Wereldkampioen Luke Humphries liet er in de kwartfinale geen twijfel over bestaan. Hij is nog altijd in topvorm en daar kwam Stephen Bunting achter. The Bullet kwam na wat misser razendsnel met 4-0 achter en wist zich niet meer terug te knokken in de wedstrijd.

Luke Humphries krijgt de felicitaties van Stephen Bunting. © PDC

Luke Littler

Voor Luke Littler was de kwartfinale het eindstation. Het Engelse fenomeen bleek net niet opgewassen tegen Damon Heta: 10-8. In een waar spektakelstuk gooiden beide darters een gemiddelde van boven de 105. Met name de eerste legs waren van een bijzonder niveau. Heta leek vervolgens weg te lopen bij de 17-jarige Littler, maar die knokte zich terug tot 8-6 en later 9-8.

Heta miste zijn eerste wedstrijdpijl op dubbel zestien, maar de twee kansen op dubbel tien waren niet besteed aan 'The Nuke'. Zijn Australische tegenstander toonde zich bij de herkansing wel koel en trok de wedstrijd zo naar zich toe.

Luke Littler moet na heerlijke pot buigen in kwartfinale UK Open Damon Heta verslaat Luke Littler in meeslepende partij in de kwartfinale van de UK Open. Na afloop verbaasde Heta zich over het gedrag van zijn jonge tegenstander.

Uitslag finale UK Open

Dimitri Van den Bergh - Luke Humphries 11-10

Uitslagen halve finales UK Open

Dimitri Van den Bergh - Damon Heta 11-6

Luke Humphries - Ricky Evans 11-2

Uitslagen kwartfinales UK Open

Luke Humphries - Stephen Bunting: 10-2

Ricky Evans - Rob Cross: 10-7

Damon Heta - Luke Littler 10-8

Martin Lukeman - Dimitri Van den Bergh 5-10