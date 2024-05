Dirk van Duijvenbode geeft lachend tik op achterhoofd: 'Moet je er nog één?'

Dirk van Duijvenbode was vrijdagavond in opperbeste stemming, nadat hij van Callan Rydz had gewonnen in Rosmalen. Dat liet hij mondeling én fysiek blijken voor de camera van Sportnieuws.nl.

Van Duijvenbode won vrijdagavond met 6-3 van Rydz in de eerste ronde van Dutch Darts Championship. Na afloop kreeg hij een slap handje van de Engelse darter. Sportnieuws.nl-verslaggever Damian Vlottes was benieuwd of Van Duijvenbode daar een beetje mee zat, maar hij snapte het wel.

"Wat maakt het uit? Ik vind het onsportiever als je helemaal geen hand geeft", begint Van Duijvenbode. "Je hebt verloren, dat is echt heel vervelend. Hij komt uit Engeland, is drie dagen onderweg." En later: "Als hij wint heeft hij 1250 pond meer en mogelijk nog veel meer."

"Al geef je me een stomp op mijn borst, wat maakt mij dat nou uit", doet Van Duijvenbode voor bij de verslaggever. "Moet je er nog één?", zegt de darter lachend, terwijl hij nog een tik geeft.

Dutch Darts Championship

Van Duijvenbode leek zijn oude vorm weer terug te hebben in Rosmalen. Hij zei bij Viaplay weer beter in zijn vel te zitten en in ieder geval wilde vlammen op het Nederlandse toernooi. Zaterdag neemt hij het in de tweede ronde op tegen Josh Rock.

Vrijdagavond gingen vier van de vijf Nederlanders door. Ook Moreno Blom, Kevin Doets en Jermaine Wattimena wonnen hun partijen. Raymond van Barneveld ging er met 6-1 af tegen Cameron Menzies. Op vrijdagmiddag gingen Melvin van Velzen en Niels Zonneveld door naar de tweede ronde.