Dirk van Duijvenbode niet eens met dartster die uit Nederlands team stapte: 'Had dan die wedstrijd niet gegooid'

Dirk van Duijvenbode werd maandagavond gebeld door Radio 538 om te praten over de transgendersoap in de Nederlandse dartwereld. In dat gesprek gaf hij aan het niet eens te zijn met de actie van Anca Zijlstra, die uit het Nederlands team stapte. "Ik vind dit een beetje zwak, persoonlijk."

Van Duijvenbode noemt daarbij het voorbeeld van Zijlstra. "Die plaatst wat op Facebook nadat ze heeft verloren van Noa-Lynn. Als je echt zo stoer bent, had je die wedstrijd niet gegooid. Dan maak je een beter statement. Ik vind dit een beetje zwak, persoonlijk."

Op zaterdag 23 maart verloor Zijlstra van Van Leuven in de Women's Series in Wigan. Van Leuven won dat toernooi uiteindelijk. Later op die dag plaatste Zijlstra het statement op Facebook dat ze uit het Nederlands team stapt aangezien Van Leuven daar ook onderdeel van uitmaakt. Collega-dartster Aileen de Graaf sloot zich daarbij aan.

'Uiteindelijk is het een regelkwestie'

Van Duijvenbode werd zelf bij 538 ook gevraagd naar zijn mening over de situatie, maar die kwam niet naar voren. "Ik denk dat de mening er helemaal niet toe doet. Het komt van hogerop. Wat iemand ervan vindt, is irrelevant. Uiteindelijk is het een regelkwestie en volgens mij is dit niet de enige sport. Dit is meer een kwestie van: don't hate the player, maar het systeem." Later in het gesprek noemde hij het nog wel een 'systeemfout'.

Verschil tussen mannen en vrouwen in het darten

Het gesprek begon met de vraag of er volgens Van Duijvenbode een verschil zit tussen mannen en vrouwen in het darten. "Bij de meeste sporten zijn mannen toch wel iets beter. Waarom dat zo is, weet ik niet. Een vrouw gooit meer met een boogje, een man heeft een strakke worp. Dat heeft echt wel iets met kracht te maken. Er zijn echt wel uitzonderingen, maar die zijn schaars." Bekijk hieronder het volledige gesprek met Van Duijvenbode.

Besluit maakt veel los

Het was voer voor discussie en de Nederlandse Darts Bond (NDB) voelde zich dan ook geroepen om te reageren op de zaak. Van Leuven kreeg te maken met veel negatieve reacties, iets waar darter Vincent van der Voort zich tegen uitsprak. De Graaf kwam uiteindelijk zelf ook nog met een verklaring, waarin ze aangaf geschrokken te zijn van alle commotie.