David Munyua is met recht een exoot te noemen op het WK darts. Hij is de eerste Keniaan in Ally Pally en ook de eerste darter van zijn continent die niet uit Zuid-Afrika komt. Hij won de Afrikaanse qualifier en mocht in de eerste ronde spelen tegen de Belg Mike De Decker. In die partij zorgde hij voor de 'grootste stunt ooit'. Nu neemt hij het op tegen de Nederlander Kevin Doets.

Munyua is pas dertig jaar oud en in het dagelijks leven dierenarts. Voor zijn debuut op het WK darts maakte hij zijn eerste reis buiten Afrika. Hij begon pas op zijn 27ste met darten. "Na corona pakte ik de sport op", zegt hij in gesprek met Viaplay. "Mijn reis naar Londen duurde een dag."

Er zat een heel schema aan vast voor Munyua om in Ally Pally te komen. "Ik moest van mijn huis naar Nairobi (de hoofdstad van Kenia, red.), daarna pakte ik een vlucht naar Ethiopië en toen naar Londen. Vanaf daar pakte ik een taxi naar mijn verblijf hier. Het kostte bij elkaar zo'n 2000 euro."

Fan van voetbalclub Chelsea

Naast dierenarts is Munyua ook fan van voetbalclub Chelsea. De Engelse topclub in de Premier League heeft via de PDC al een kaartje geregeld voor Munyua om hem naar zijn favoriete club te laten komen, nu hij in Londen is. Hij sprak na zijn stunt tegen De Decker uit dat zijn volgende droom is om Chelsea live te kunnen zien in stadion Stamford Bridge. Waarschijnlijk is hij er op 27 december bij tijdens Chelsea - Aston Villa.

Motorrijden

Ook is motorrijden een hobby van de Keniaan. "Als ik niet werk, ga ik rijden op mijn 150cc Boxer motor. Ik rijd graag door de stad en de omgeving. Lekker rustig aan en in mijn eentje." Wat er verder ook gebeurt dit WK, Munyua komt als een held thuis in eigen land. En met een flinke zak geld: inmiddels heeft hij al 25.000 pond verdiend.

Tegen Nederlander

Hij was de 48ste nationaliteit op het WK, maar zijn droom is nog niet voorbij. In de tweede ronde treft hij ook nog een Nederlander: Kevin Doets. Die versloeg op vrijdag de Engelsman Matthew Dennant:

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.