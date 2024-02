Dit zijn de schrikbarende cijfers van de vormdip van tweevoudig wereldkampioen Peter Wright

Peter Wright is al ruim tien jaar een vaste naam in de top van de dartswereld, maar de laatste maanden zit hij in een diepe vormcrisis. De Schot is na het winnen van het EK in oktober bezig aan een schrikbarende reeks. De resultaten en de gemiddelden van de tweevoudig wereldkampioen zijn niet om over naar huis te schrijven.

Wright verloor donderdagavond op de tweede avond van de Premier League in de kwartfinales van Luke Humphries met 6-4 en dat was alweer zijn elfde nederlaag in de laatste dertien wedstrijden. Aangezien de topspelers tegenwoordig bijna wekelijks tegen elkaar spelen, kan zo'n reeks weleens voorkomen, maar vooral de gemiddeldes van Wright zijn dramatisch de laatste tijd.

De Schot, wereldkampioen in 2020 en 2022, gooide in geen enkele partij een gemiddelde van boven de 95. Sterker nog, hij kwam vijf keer uit op gemiddeld minder dan 85 punten per beurt. Dat is dan ook terug te zien in de resultaten, want Wright verloor zijn eerste partij op het WK, werd in de groepsfase van de Grand Slam uitgeschakeld en is na twee rondes in de Premier League nog puntloos.

Dat Wright in een gigantisch wak zit, blijkt wel uit het overzicht van al zijn partijen sinds het gewonnen EK:

Tegenstander Toernooi Ronde Gemiddelde Uitslag Jamie Hughes Players Championship 29 Eerste ronde 91,20 4-6 Nathan Rafferty Players Championship 30 Eerste ronde 94,82 4-6 Stowe Buntz Grand Slam of Darts Groepsfase 81,00 1-5 Dave Chisnall Grand Slam of Darts Groepsfase 93,85 5-4 Stephen Bunting Grand Slam of Darts Groepsfase 92,90 3-5 Jim Williams WK 2024 Tweede ronde 83,87 0-3 Haruki Muramatsu Bahrain Darts Masters Eerste ronde 91,69 6-5 Michael Smith Bahrain Darts Masters Kwartfinale 93,65 1-6 Kevin Doets Dutch Darts Masters Eerste ronde 81,65 2-6 Rob Cross Premier League Avond 1 83,78 3-6 Krzysztof Ratajski The Masters Tweede ronde 90,31 10-8 Stephen Bunting The Masters Kwartfinale 83,30 2-10 Luke Humphries Premier League Avond 2 94,21 4-6

Frisse start helpt niet

Wright staat erom bekend bijna elke partij, en soms zelfs tijdens partijen, te wisselen van pijlen. Hij besloot na zijn kansloze nederlaag op het WK alle pijlen weg te gooien en in de Premier League maar één setje pijlen te gaan gebruiken. Daar kwam hij na de eerste avond alweer op terug en dus speelde hij donderdag tijdens de tweede speelronde weer met andere darts.

Het hielp niet, want tegen Humphries ging Wright opnieuw onderuit. Al was het qua gemiddelde wel een van zijn beste wedstrijden in maanden. Het is te hopen dat de vorm van Wright snel beter wordt, want anders dreigt de Premier League net als vorig jaar een lijdensweg te worden. In 2023 won hij slechts vijf wedstrijden en verloor hij er zestien.

Tirade

Dat het ook niet goed zit in het hoofd van de 53-jarige darter blijkt wel uit het interview dat hij gaf na afloop van zijn zege op Krzysztof Ratajski afgelopen weekend. Hij reageerde daarin op oud-darter Chris Mason, die vond dat Chris Dobey een plek in de Premier League meer verdiend had.

Wright hield daarna een tirade en beweerde dat Dobey geen enkel serieus groot toernooi heeft gewonnen. The Masters, het toernooi dat Dobey vorig jaar won, noemde hij een Mickey Mouse-toernooitje. De Schot werd een dag later volledig afgedroogd door Stephen Bunting. De Engelsman, die het toernooi uiteindelijk won, was met liefst 10-2 te sterk.

Opleving tegen MvG?

Wright zal de komende week snel zijn vorm weer moeten vinden, want hij speelt volgende week in de derde speelronde van de Premier League tegen Michael van Gerwen. De Nederlander won de tweede speelronde in Berlijn door in de finale Luke Littler met 6-5 te verslaan.