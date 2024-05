Dutch Darts Championship | Michael van Gerwen blaast Kevin Doets weg met witewash

Dag twee van het Dutch Darts Championship in Rosmalen is begonnen. Welke Nederlanders plaatsen zich voor de finaledag van Euro Tour 7? Hieronder lees je alles over de middagsessie.

Die begon met een halve Nederlander aan de oche, Jeffrey de Graaf. De Zweed zorgde in ieder geval voor het eerste feestje in de volgepakte zaal. De Graaf stuntte door te winnen van Stephen Bunting, de nummer 16 van de wereld. Het werd 6-3 voor De Graaf, die zondag speelt tegen Ryan Searle of James Wade.

Halverwege de middag kwam Niels Zonneveld in actie tegen Dave Chisnall, als eerste geplaatst en titelhouder in Rosmalen. Chizzy bewees even waarom hij de betere speler is en stuurde Zonneveld met 6-2 huiswaarts.

Direct daarna was er weer een Oranejdarter aan de beurt. Marvin van Velzen maakte het Jonny Clayton (als zestiende geplaatst) lastig: tot 4-4 had de Delftenaar nog alle kans op een stunt. Maar The Ferret plaatste een break en opende op 5-4 zijn eigen leg met een 180. Clayton bleek niet meer te achterhalen en won met 6-4.

Jermaine Wattimena

In een pot met talloze gemiste dubbels gooide Jermaine Wattimena zich langs Ricardo Pietreczko. Samen mikten ze elf van de 58 pogingen op een dubbel erin. Aan het eind van de streep was Machine Gun Wattimena iets sterker: 6-5. Hij treft in de volgende ronde Danny Noppert, die veel moeite had met Andres Gilding. De Engelsman kwam terug van 5-2 naar 5-5, waarna Noppert de slotleg mocht beginnen en in zestien darts uitwierp: 6-5.

Moreno Blom

De avondsessie van zaterdag trapte af met een harde nederlaag voor Moreno Blom. Chris Dobey gaf hem een witewash met 6-0 en eerlijk is eerlijk, met een gemiddelde van 77 liet Blom te weinig zien voor een toernooi op dit niveau. De Nederlander versloeg in de ronde hiervoor Ryan Joyce met 6-3 en had toen juist een puik gemiddelde van 100,3.

Dirk van Duijvenbode

Josh Rock was te sterk voor Dirk van Duijvenbode. Het werd 6-3. Van Duijvenbode had drie kansen op een finish en pakte die allemaal, maar Rocky was simpelweg onhoudbaar qua scorend vermogen.

Michael van Gerwen

Rond 20.30 was Michael van Gerwen klaar met zijn pot tegen landgenoot Kevin Doets. Het werd maar liefst 6-0 voor Mighty Mike, die zo een klein beetje de teleurstelling verwerkte van de play-offs van de Premier League Darts. Donderdag ging hij toen in de halve finale onderuit tegen Luke Humphries.

Euro Tour 37 voor Michael van Gerwen?

Er ontbreken wat grote namen op het Dutch Darts Championship. Onder anderen kersvers Premier League-winnaar Luke Littler, wereldkampioen Luke Humphries, Michael Smith en Nathan Aspinall zijn er niet bij. Michael van Gerwen is de enige speler uit de top vijf van de wereld die wel present is. Lukt het de Nederlander om zijn 37ste Euro Tour te winnen?

Van Gerwen stroomt zaterdag in tijdens de tweede ronde van het Euro Tour-toernooi in Nederland. Daarin speelt hij tegen Kevin Doets. Ook Danny Noppert en Gian van Veen melden zich dankzij hun geplaatste status op zaterdag, waar in totaal negen Nederlanders aan de oche verschijnen.

Uitslagen Dutch Darts Championship

Middagsessie, vanaf 13:00 uur

Stephen Bunting - Jeffrey de Graaf 3-6

Daryl Gurney - Luke Woodhouse 4-6

Damon Heta - Ritchie Edhouse 5-6

Dave Chisnall - Niels Zonneveld 6-2

Jonny Clayton - Marvin van Velzen 6-4

Ricardo Pietreczko - Jermaine Wattimena 5-6

Danny Noppert - Andrew Gilding 6-5

Ryan Searle - James Wade 6-3

Avondsessie, vanaf 19:00 uur

Chris Dobey - Moreno Blom 6-0

Gerwyn Price - Mickey Mansell

Josh Rock - Dirk van Duijvenbode

Michael van Gerwen - Kevin Doets

Martin Schindler - Brendan Dolan

Peter Wright - Cameron Menzies

Ross Smith - Dimitri Van den Bergh

Gian van Veen - Dom Taylor