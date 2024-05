Dutch Darts Championship: Nederlanders winnen vrijdagavond al drie keer op rij

Michael van Gerwen is Michael van Gerwen niet meer. Zoveel is duidelijk na maanden ploeteren in de Premier League Darts. Iedereen ziet het, ook Van Gerwen zelf. Hij is zijn alfa-status kwijt en dat doet zeer. Wie denkt dat het toeval is, moet naar de Nederlander kijken en luisteren. Dat deed dartkenner Martijn Baars van Sportnieuws.nl.