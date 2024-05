Dutch Darts Championship | Noppert heeft beslissende leg nodig voor zege op taaie Wattimena

De laatste zestien die nog in de race zijn voor de Dutch Darts Championship gaan zondag aan de slag om een plekje in de kwartfinale af te dwingen. Met vijf Nederlanders nog in de race zijn er genoeg kansen voor de landgenoten op eigen grond in Rosmalen.

Bij de laatste zestien van de Dutch Darts Championship zijn nog vijf Nederlanders te vinden. Jeffrey de Graaf komt officieel voor Zweden uit, maar hij werd geboren in Den Helder. Hij gooide tegen Ryan Searle. Danny Noppert en Jermaine Wattimena vechten in een onderlinge wedstrijd uit welke Nederlander zich bij de laatste 8 van het toernooi voegt. Michael van Gerwen neemt het op tegen Chris Dobey en Gian van Veen heeft op papier de lastigste tegenstander. Hij gooit in zijn ronde van de laatste zestien tegen Gerwyn Price.

De Graaf

De voor Zweden uitkomende De Graaf was de eerste Nederlander die aan de slag ging bij de laatste zestien. Ryan Searle was de tegenstander. De Graaf knokte zichzelf via knappe overwinningen op Madars Razma en Stephen Bunting richting de laatste zestien en trof de in goede vorm verkerende Searle. Heavy Metal bleek echter een heel fors maatje te groot voor De Graaf, aangezien hij kansloos met 6-1 ten onder ging tegen de Engelsman.

Nederlands onderonsje

Noppert en Wattimena mochten daarna het enige Nederlandse onderonsje van de dag uitvechten. De partij begon op een extreem hoog niveau met gemiddeldes van boven de 110 voor beide heren. Noppert kwam wel al snel op 3-0 door zijn legs respectievelijk in veertien, veertien en twaalf darts uit te gooien. Wattimena miste echter ook niet en pakte al snel een leg, waardoor het 3-1 werd. Terwijl het scorende gemiddelde van beide heren rond de 100 bleef kwam Wattimena terug. Noppert miste een match-dart, waardoor de wedstrijd bijzonder spannend werd en er 5-45 op het scorebord kwam. De beslissende leg was net zo spannend als de hele partij en na een match-dart voor beide heren ging de zege naar Noppert en dus mag The Freeze aantreden tegen Dobey of Van Gerwen.