European Darts Grand Prix | Danny Noppert wint Nederlands onderonsje, Barney later tegen oud-wereldkampioen

Dit weekend wordt er weer gedart in Duitsland. In Sindelfingen was Gary Anderson vorig jaar de beste en de Schot hoopt zijn titel te verdedigen. Michael van Gerwen zal daar een stokje voor hopen te steken.

De zaterdag werd afgetrapt door twee Nederlanders. Danny Noppert mocht het opnemen tegen Wessel Nijman. De jongeling liep snel weg bij zijn tegenstander, maar liet bij een 2-0 voorsprong veel dubbels liggen. Noppert kwam terug tot 3-3. Nijman was de betere speler en leek de overwinning naar zich toe te trekken, totdat een fantastische 135-finish van Noppert roet in het eten gooide. Een laatste leg moest er aan te pas komen en daarin was Noppert de betere. Hij won met 6-5.

Later in de middag speelt Gian van Veen tegen titelverdediger Anderson en Niels Zonneveld tegen Nathan Aspinall.

Barney en Van Gerwen

Zaterdagavond is het tijd voor het echte vuurwerk. Raymond van Barneveld was vrijdag, eigenlijk voor het eerst dit jaar op de Euro Tour, erg sterk en versloeg de Pool Krzysztof Ratajski. Zijn beloning voor die zege: een ontmoeting met de wereldkampioen van 2021: Gerwyn Price.

Ook 's avonds is er een Nederlandse ontmoeting om van te smullen. Michael van Gerwen krijgt een in vorm verkerende Dirk van Duijvenbode voor zijn kiezen. Mighty Mike was in München nog de beste en sloeg vervolgens de Euro Tour in het Oostenrijkse Graz over. Daar was Van Duijvenbode erg sterk, al werd hij uitgeschakeld in de kwartfinale.

Speelschema en uitslagen middagsessie European Darts Grand Prix:

Danny Noppert - Wessel Nijman 6-5

Damon Heta - Martin Lukeman 2-6

Michael Smith - Daniël Klose 6-5

Gary Anderson - Gian van Veen

Chris Dobey - Luke Woodhouse

Rob Cross - Mike De Decker

Dave Chisnall - Ross Smith



Speelschema en uitslagen avondsessie European Darts Grand Prix:

James Wade - Joe Cullen

Jonny Clayton - Andrew Gilding

Gerwyn Price - Raymond van Barneveld

Peter Wright - Leon Weber

Michael van Gerwen - Dirk van Duijvenbode

Luke Humphries - Connor Scutt

Josh Rock - Martin Schindler

Stephen Bunting - Cameron Menzies

Brandalarm

Het is voor de mensen in Sindelfingen dat de zaterdag probleemloos verloopt. Dat lukte vrijdag namelijk niet. Tijdens de laatste wedstrijd van de middagsessie, tussen Jermaine Wattimena en Daniël Klose, ging het brandalarm af toen de twee spelers wilden beginnen. De wedstrijd werd verplaatst naar de avondsessie en toen ging Wattimena met met 6-3 onderuit.