Gian van Veen staat in de grote finale van het WK darts na fantastische prestaties tegen Gary Anderson en Luke Humphries. De Nederlandse topdarter verdient door zijn nieuwste zege enorm veel prijzengeld en hij maakt tegen Luke Littler nog kans op véél meer. Check hier alles over het prijzengeld op het WK darts.

Gian van Veen was al zeker van liefst 200.000 pond toen hij de halve finale tegen Gary Anderson haalde, maar verdubbelde dat bedrag na een ongelofelijke wedstrijd. Hij rekende af met zijn jeugdidool én de onsportieve fans die hem uitfloten. Het halen van de finale leverde hem al 400.000 pond op, maar dat kan bij een stunt tegen Luke Littler nog véél meer worden.

Recordbedrag wacht

Littler en Van Veen strijden op 3 januari in principe om het magische recordbedrag van 1 miljoen pond. Nog nooit verdiende een wereldkampioen zó veel geld. Voor Van Veen is het zijn eerste finale, Littler staat in zijn derde finale op rij. Hij won vorig jaar de finale van Michael van Gerwen. De verliezend finalist op zaterdagavond hoeft niet al te lang te treuren, want diegene gaat met liefst 400.000 pond naar huis. Dat is bijna net zoveel als dat Littler vorig jaar met zijn eerste titel verdiende.

Ene na de andere Nederlander valt uit

Raymond van Barneveld, Richard Veenstra, Chris Landman, Jamai van den Herik, Noa-Lynn van Leuven en Jurjen van der Velde vielen allemaal in de eerste ronde van het WK al uit. Daarmee was 'Team Nederland' al direct veertig procent van alle afgevaardigden kwijt. Vooral de uitschakeling van Van Barneveld zorgde voor teleurstelling: het was het tweede jaar op rij dat Barney er in de eerste ronde uitvloog.

Deze zes darters hoefden niet al te teleurgesteld te zijn, want voor alle deelnemers was er een startbedrag: 15.000 pond, omgerekend zo'n 17.000 euro. Zij gingen dus niet helemaal met lege handen naar huis.

Grote namen uitgeschakeld in ronde 2

In ronde twee sneuvelden er nog drie Nederlanders: Dirk van Duijvenbode, Wessel Nijman en Danny Noppert. Drie darters waarvan werd gedacht dat zij het ver konden schoppen op het WK darts. Vooral Noppert had pech: The Freeze speelde een uitstekende wedstrijd tegen debutant Justin Hood, maar verloor in de beslissende set na een sudden death leg. Het bedrag voor de darters die in de tweede ronde het podium moesten verlaten, was alweer 10.000 pond hoger. 25.000 pond, dus. Omgerekend zo'n 28.000 euro.

Drie Nederlanders er uit in de vierde ronde

Na Kerstmis keerden drie landgenoten kortstondig terug: Wesley Plaisier, Niels Zonneveld en Jermaine Wattimena. Zij vlogen er vervolgens na de feestdagen in thrillers uit. Zij gaan met 35.000 pond (zo'n 39.000 euro) naar huis.

Vanaf de vierde ronde sprong het bedrag met grotere stappen omhoog. Doets en Van Gerwen waren bijvoorbeeld al verzekerd van 60.000 pond op de laatste dartsdag van 2025. Michael van Gerwen werd in de vierde ronde echter door oud-kampioen Gary Anderson uit het WK gegooid. Mighty Mike neemt 60.000 pond (68.000 euro) mee uit Londen. En dat geldt ook voor Kevin Doets na zijn nederlaag tegen oud-kampioen Luke Humphries.

Prijzengeld WK darts

Winnaar: 1 miljoen pond (1,13 miljoen euro)

Verliezend finalist: 400.000 pond (450.000 euro)

Halvefinalisten: 200.000 pond (227.000 euro)

Kwartfinalisten: 100.000 pond (113.000 euro)

Vierde ronde: 60.000 pond (68.000 euro)

Derde ronde: 35.000 pond (39.000 euro)

Tweede ronde: 25.000 pond (28.000 euro)

Eerste ronde: 15.000 pond (17.000 euro)

