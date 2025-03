Geliefde darter verklaart waarom hij huilde na nederlaag tegen Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld zal zich de European Darts Trophy waarschijnlijk heel anders hebben voorgesteld. De Nederlandse dartslegende moest het in de eerste ronde opnemen tegen Ricky Evans, maar ging onderuit. Zijn gedrag na afloop kwam hem op een hoop kritiek te staan.

Barney en Evans maakten er een leuke partij van in het Duitse Göttingen. Tot 4-4 ging het erg gelijk op, maar op dat moment kakte de Nederlander wat in, terwijl de Engelsman juist gas bij gaf. Met een knappe 12-darter trok Evans de zege over de streep.

Raymond van Barneveld gaat ten onder tegen hyperblije darter: 'Ooit ga ik nog wel wat winnen' Raymond van Barneveld heeft in de eerste ronde van de European Darts Trophy 2025 verloren van Ricky Evans. In Duitsland werd het 6-4 voor de Engelsman.

Kritiek

Vooral het gedrag na afloop leverde Van Barneveld veel kritiek op. Terwijl Evans zichtbaar geëmotioneerd zijn pijlen uit het bord haalde, bleef de vijfvoudig wereldkampioen met zijn rug naar hem toe staan. Pas nadat hij alles op zijn tafeltje netjes had ingepakt, draaide hij zich om en gaf hij de winnaar een slap handje.

Evans had de tranen in zijn ogen staan omdat hij enkele weken geleden plotseling zijn zus verloor. Deze overwinning betekende veel voor hem, maar daar leek Barney geen boodschap aan te hebben. Dat zorgde voor veel kritiek op sociale media. Zo wordt Van Barneveld 'een slechte verliezer' genoemd en hekelen mensen het feit 'dat hij het nauwelijks kan opbrengen om een menselijke reactie te geven'.

Raymond van Barneveld kan het nauwelijks opbrengen om na een zoveelste wanprestatie zijn tegenstander Ricky Evans, die emotioneel is omdat zijn zus net is overleden, een menselijke reactie te geven. https://t.co/4sl1afcexk — Eric (@EricMMedia) March 21, 2025

Reactie Ricky Evans

Evans zelf wil dat mensen stoppen met Van Barneveld aan te vallen. Dat laat de Engelsman weten via een reactie op zijn sociale media. "Raymond krijgt veel onnodige haat en dat wil ik aankaarten. Raymond was de eerste die naar me toe kwam in Leicester tijdens een toernooi om me te steunen en me sterkte te wensen na mijn moeilijke nieuws. Ik hou heel veel van hem en heb veel respect voor hem. We hebben vanmorgen even gepraat en hij wenst me alle geluk. Er is geen kwaad bloed tussen ons."

Ook de Engelse dartsfans zijn niet mals voor Van Barneveld. Zo wordt hij uitgemaakt voor 'prick', 'nobbhead' en andere bewoordingen. Iemand stelt zelfs dat hij respect heeft verloren voor de darter uit Den Haag, na zijn gedrag op het podium. Daarnaast had iemand hem liever 'nog met pensioen gezien'.

You’ve gone down in my estimation. Should’ve shown more respect to your opponent Ricky Evans. You don’t even look him in the eye — Martyn 🇬🇧 (@martyncann) March 22, 2025

Verlies op zaterdag

Zaterdag werd Evans uit het toernooi geknikkerd door David Chisnall. Het werd 6-1 voor Chizzy. Het gemiddelde van Eavns was slechts 86, een stukje minder dan in zijn partij tegen Van Barneveld.

Evans is een van de meest geliefde darters in het circuit. Dat hangt samen met zijn tempo, want niet voor niets is zijn bijnaam Rapid Ricky. En ook met zijn humeur, dat altijd zonnig lijkt te zijn, alhoewel hij nu dus wel degelijk met verdriet kampt.

Darts Draait Door

In de podcast Darts Draait Door besprak Vincent van der Voort het gedrag van Van Barneveld na afloop van een verloren partij al weleens. Hij stelde dat zijn landgenoot er vaak best wel lang over doet om zijn tegenstander een handje te geven.

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door vertelt Vincent van der Voort over zijn bezoekje aan de Pro Tour in Hildesheim, onthult hij waarom zijn vriend Michael van Gerwen zich afmeldde voor het vloertoernooi in Duitsland. Presentator Damian Vlottes legt de gestopte profdarter pittige stellingen voor en in 'Kroegpraat' wordt Adrian Lewis te kakken gezet. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check 'm via Spotify, YouTube en Apple Podcasts.