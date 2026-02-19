Door de afmelding van de zieke Michael van Gerwen is Gian van Veen donderdagavond de enige Nederlander die in actie komt bij de Premier League Darts. De finalist van het afgelopen WK kreeg Stephen Bunting tegenover zich, maar kende geen problemen met de geliefde Engelsman.

Van Veen pakte gelijk het initiatief met een knappe 114-finish, maar Bunting brak gelijk weer terug. Toch was het de Nederlander die de wedstrijd in handen had. Ook de derde leg werd een break en vervolgens gooide Van Veen 124 uit om op een 1-3-voorsprong te komen.

Hoewel zowel Van Veen als Bunting een sterk gemiddelde gooide van rond de 100, behield de Nederlander de controle. Hij liet de man uit Liverpool niet meer in de buurt komen en trok de overwinning met 3-6 naar zich toe. In de halve finale neemt Van Veen het op tegen Luke Humprhies, die in de kwartfinale Josh Rock versloeg. Voor Bunting betekent het de derde nederlaag op rij en dus blijft hij steken op nul punten.

Programma en uitslagen Premier League Darts

Programma/uitslagen Premier League Darts derde avond in Glasgow:

Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6

Luke Humphries - Josh Rock 6-2

Michael van Gerwen - Luke Littler walkover

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3



Gian van Veen - Luke Humphries

Luke Littler - Jonny Clayton



Van Veen/Humphries - Littler/Clayton

Afmelding Van Gerwen

Michael van Gerwen is er donderdagavond niet bij in Glasgow. De 36-jarige Nederlander zit met ziekte thuis en moest dus helaas afmelden. Vriend Vincent van der Voort vertelde eerder deze week al in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door dat Mighty Mike aan de antibiotica zit en dat een avond Premier League Darts in Schotland een race tegen de klok zou worden. Die race werd helaas verloren.

