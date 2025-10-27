Gian van Veen maakte zondagavond een lang gekoesterde dartsdroom werkelijkheid. De Nederlander won het EK darts en schreef daarmee voor het eerst een major op zijn naam. Voor Van Veen een moment dat hij nooit zal vergeten.

Van Veen stond zondag in de finale van het Europees Kampioenschap tegen de Engelse topspeler Luke Humphries. Het werd een ware slijtageslag, waarbij de darters weinig voor elkaar onder deden. Bij een 10-10 stand moest er een beslissende leg gegooid worden en daar toverde Van Veen een heerlijke finish uit zijn hoed. De 23-jarige Nederlander gooide 100 uit via enkele 20, triple zestien en dubbel zestien. Daardoor mocht hij aan het eind van een druk EK in Dortmund de beker omhoog houden.

Na zijn zege besloot Van Veen om niet te blijven hangen in Dortmund. De Nederlander stapte niet lang na de finale in de auto naar huis om weer in zijn eigen bed te kunnen slapen. Eenmaal in de slaapkamer aangekomen deelde hij een heerlijke story. 'Weer thuis in mijn eigen bed met een mooi souvenir van dit weekend', zet Van Veen bij een foto van zichzelf met de EK-beker in bed.

'Ik zei dat ik niet zou huilen..'

Tegenover Sky Sports reageerde Van Veen op zijn winst in Dortmund. "Bizar! Ik zei tegen mijn vriendin dat ik niet zou huilen als ik mijn eerste major zou winnen, maar hier sta ik dan. Dit is zo'n geweldig gevoel. Om met zo'n prachtige 100-finish te winnen is echt heel mooi. Wat een avond." Van Veen is naast wereldkampioen in de jeugd nu dus ook Europees Kampioen. In de halve finale won hij van Michael van Gerwen ondanks een wond op zijn duim.

Ook vanuit Van Veen zijn opponent Humphries kwamen er prachtige complimenten. "Hij is een geweldige speler en ik verwachtte wel dat hij spoedig zijn eerste major zou gaan pakken. Maar het lijkt wel alsof elke speler zijn eerste major van mij wint. Dat is frustrerend. Ik wist dat dit ging komen. Hij is een geweldige speler en zeker Premier League-materiaal, maar ik baal wel enorm."