Gian van Veen is 'heel zuur' na ongelofelijke uitschakeling op UK Open: 'Kon het niet geloven'

Gian van Veen verdedigde zaterdagavond als laatste Nederlander 'onze' eer op de UK Open en leek zelfs op weg naar de kwartfinale, maar ineens gooide hij niks meer en verloor hij in het zicht van de haven.

Damon Heta gaf tot en met de tweede pauze niet thuis. Van Veen maakte daar goed gebruik van en pakte een 6-2 en 7-3 voorsprong. Hij had nog maar drie legs nodig om een plekje bij de laatste acht te boeken, maar kreeg de pijltjes niet meer op de goede plekken.

Heta, die in de tweede pauze een soort tweede vuur had gevonden, gooide aan de andere kant ineens wel weer alles raak. Van Veen miste cruciale pijlen om er toch nog een wedstrijd van te maken en zag de ene na de andere leg naar zijn Australische tegenstander gaan. Het betekende op 10-8 het einde van Van Veens avontuur in Minehead en daarmee de Nederlanders.

'Heel zuur'

Van Veen reageerde bij Viaplay teleurgesteld op zijn uitschakeling: "Op de een of andere manier laat ik het helemaal uit m'n handen glippen. Heel zuur. Ik gooi vanaf die derde sessie niet eens zoveel slechter dan de eerste tien legs. Maar Heta ging veel beter gooien, ik kon het niet geloven wat hij ineens allemaal gooide. Maar helaas. Als je 7-3 voorstaat is het echt zuur dat je niet doorgaat."

28 Nederlanders, geen een bij de laatste 8

Er begonnen in totaal 28 Nederlanders aan de UK Open, waarvan er liefst 19 al uitgeschakeld waren na de derde ronde. Vervolgens vlogen op vrijdag Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld al uit het toernooi, waarna de druk op de schouders van vier landgenoten kwam te liggen. Vincent van der Voort, Kevin Doets en Danny Noppert kregen die winnende pijl er maar niet in. Doets en Noppert hadden wel kunnen winnen, maar zij misten matchdarts.