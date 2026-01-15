Gian van Veen heeft de tweede ronde van de Bahrian Darts Masters bereikt. Hij gooide tegen een oude bekende en kon revanche nemen na zijn teleurstellende debuut op het WK in 2023. Dat lukte Nederlander die twee weken geleden nog in de WK-finale stond met verve.

Man Lok Leung leek het Van Veen in het begin van de partij nog lastig te kunnen maken. Hij pakte de eerste leg en hield de stand gelijk tot 2-2. Daarna liep de WK-finalist uit naar 5-2 en mocht hij kon hij al snel de wedstrijd uitgooien. Met een 6-2-zege bereikte hij de tweede ronde van de Bahrain Darts Masters.

Revanche

De Nederlander hoopte op revanche in Bahrein. Hij speelde namelijk al eerder tegen zijn tegenstander uit Hongkong tijdens zijn WK-debuut in 2023. Leung was er toen verantwoordelijk voor dat de Nederlander meteen werd uitgeschakeld. Van Veen had dus wat recht te zetten. In de tweede ronde treft hij in de tweede ronde mogelijk World Cup-maatje Noppert. De Fries debuteert in de World Series met een duel tegen lokale darter Basem Mahmood.

Prijzengeld

De wereldranglijst is gebaseerd op geld en daarom telt de Bahrein Darts Masters niet mee voor de ranking. De acht wereldtoppers en acht regionale spelers worden namelijk uitgenodigd en geldt dus als een exclusief toernooi. De winnaar krijgt 30.000 pond, omgerekend zo'n 34.500 euro. Daar bovenop krijgen de topdarters ook nog een deelname-fee, maar die wordt niet bekendgemaakt.

Irritatie bij kijkers

Kijkers van het toernooi waren op de eerste dag al geïrriteerd. Ze stoorden zich aan het nieuwe uiterlijk van het scorebord dat in beeld staat tijdens de uitzending. De scores zijn afgebeeld in rondjes en de legs worden in het midden weergeven. "Absoluut walgelijk, verander dit zo snel mogelijk terug", klonk het commentaar van fans op X.