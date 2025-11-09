De Grand Slam of Darts dendert ook zondag weer door met een bomvolle wedstrijddag waarbij veel Nederlanders in actie komen. Onder andere Gian van Veen en Wessel Nijman nemen het tegen elkaar op.

Tijdens de zaterdagsessie was er al veel Nederlands succes. Zo wonnen Danny Noppert, Wessel Nijman, Gian van Veen en Michael van Gerwen hun eerste ontmoeting van het toernooi. De Grand Slam of Darts wordt traditiegetrouw eerst gespeeld met een poulefase waarbij vier darters in een groep terechtkomen en het tegen de andere drie op zullen nemen. Zondag werden de tweede wedstrijden uit die groep gespeeld. Vorig jaar was Luke Littler de winnaar van de Grand Slam of Darts.

Jurjen van der Velde

Van der Velde verloor zijn eerste wedstrijd op de Grand Slam of Darts van Chris Dobey en nam het in de tweede op tegen Marin Lukeman. Al snel werd duidelijk dat er veel kansen lagen voor de jonge Nederlander, want hij wist Lukeman razend snel te breken. Vervolgens werd Van der Velde echter zelf ook gebroken, waardoor de twee weer gelijk opgingen. De Nederlander kreeg een aantal pijlen voor de wedstrijd, maar uiteindelijk kwam er een 4-4 stand en dus een beslissende negende leg. Die mocht Lukeman beginnen, maar hij werd gewonnen door Van der Velde. De Nederlander bleef rustig en trok uiteindelijk met een mooie 64-finish de wedstrijd alsnog over de streep.

VAN DER VELDE IN CONTROL!



Jurjen van der Velde is getting closer to his first win on the Grand Slam stage, averaging 10 points higher than Martin Lukeman and 3-1 up!



📺 https://t.co/INctXCEkdB#GSOD | Group B pic.twitter.com/i7zio4FDzS — PDC Darts (@OfficialPDC) November 9, 2025

Van Veen vs Nijman

Ook in de middagsessie namen Van Veen en Nijman het tegen elkaar op. Laatstgenoemde won zaterdag tijdens de eerste wedstrijd van de Grand Slam van de man in vorm Josh Rock. Van Veen, die ook in topvorm is na zijn eerste Major-zege, versloeg Lisa Ashton in het eerste groepsduel.

Prijzengeld

De overwinning op de Grand Slam of Darts kan een darter een hoop financieel gewin opleveren. Zo staat er voor de winnaar een bedrag van ruim 170.000 euro klaar en krijg je al bijna 15.000 euro als je de tweede ronde van het toernooi haalt.

In totaal is de prijzenpot gevuld met om en nabij de 750.000 euro.