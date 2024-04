International Darts Open | Vier Nederlanders in actie op eerste dag, zonder Michael van Gerwen

Het is een drukke periode voor de darters. De vloertoernooien waren begin deze week in Leicester, de Premier League was donderdagavond in Birmingham en dit weekend is de Euro Tour in het Duitse Riesa. Michael van Gerwen en Gary Anderson kozen ervoor om af te zeggen, maar er zijn nog genoeg (Nederlandse) darters om naar uit te kijken.

De twee oud-wereldkampioenen Van Gerwen en Anderson kiezen voor een weekendje rust in het drukke schema van de PDC. Hierdoor schuiven Joe Cullen en Stephen Bunting naar de geplaatste plekken en mogen Lee Evans en Dylan Slevin, zij stonden op de reservelijst, alsnog meedoen.

Loting

Donderdagmiddag kwam de loting voor de International Darts Open in Riesa naar buiten. Raymond van Barneveld komt vrijdagavond al in actie, maar was niet blij met de tegenstander die uit de koker kwam. Het is al de derde keer dat Gian van Veen en Barney in de eerste ronde van een Euro Tour tegenover elkaar staan.

Vrijdag komen er vier Nederlanders in actie. Gelijk het eerste duel zien we een debutant: Jitse van der Wal neemt het op tegen Ritchie Edhouse. Later in de middag komt Richard Veenstra in actie. Andrew Gilding is zijn tegenstander. De laatste twee Nederlanders spelen dus 's avonds tegen elkaar: Van Veen tegen Van Barneveld. Zaterdag stromen er met Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode nog twee Nederlanders in.

Prijzengeld

Gerwyn Price hoopt in Riesa zijn titel te verdedigen. De Welshman zou dan een mooi bedrag kunnen bijschrijven: de darter die zondagavond met de beker in zijn handen staat wint ook nog eens 30.000 Britse pond.