Jitse van der Wal debuteert op Euro Tour, Richard Veenstra ook weer gekwalificeerd

De kwalificatie voor de derde Euro Tour van het jaar zijn achter de rug. Voor ET3 kwalificeerden er maar twee Nederlanders. De kwalificatie voor ET4 wordt later op deze woensdag afgewerkt.

Opvallend was dat Luke Littler in de eerste ronde onderuit ging tijdens de kwalificatie voor de derde Euro Tour van het jaar in Riesa (Duitsland). De pas 17-jarige Engelsman is momenteel in bloedvorm en gooit wekelijks mee met de beste darters ter wereld, maar Jitse van der Wal was te sterk voor hem. De Nederlander, die pas sinds dit seizoen een tourkaart heeft, kwalificeerde zich iets later op de dag voor ET3, waardoor hij gaat debuteren op het Europese circuit van de PDC.

Naast Van der Wal kwalificeerde ook Richard Veenstra zich voor ET3. De 42-jarige darter speelde vorige week ook al sterk op de woensdag en plaatste zich voor de eerste twee Euro Tours. Ook Cameron Menzies, Mike De Decker, Simon Whitlock, Mervyn King, Owen Bates, William O'Connor, Ritchie Edhouse en Callan Rydz zijn erbij in Riesa.