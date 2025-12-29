Kevin Doets heeft op bizarre wijze de vierde ronde van het WK darts bereikt. De Nederlander leek knock-out na een 170-finish van Nathan Aspinall in de vijfde set, maar herstelde zich wonderbaarlijk en gaf de Engelsman dartsles. De reacties spraken van iets ongelofelijks.

Voor Doets begon de wedstrijd tegen de als vijftiende geplaatste Aspinall nog met flink wat zorgen. Zijn materiaal liet hem in de steek, waardoor hij liefst vijf bouncers had. Het kostte hem een sloot aan punten en na het slijpen van zijn punten ging het er gelukkig weer beter mee. Aspinall oogde getergd en had geen medelijden met de Nederlander. Toch bleef Doets 'er aan hangen' en maakte hij 2-2 in sets.

Waanzinnig herstel

In de vijfde set miste Doets pijl na pijl om op een 3-2 voorsprong te komen. Aspinall deelde een knock-out uit door met een 170-finish de set alsnog af te pakken. Maar toen herstelde de Nederlander zich waanzinnig. Hij volgde die klap van Aspinall op met een tiendarter, gooide een 164-finish en greep overtuigend de zesde set: 3-3. Dat herstel werd alleen maar beter en beter en in de zevende en beslissende set liet Doets er geen twijfel over bestaan: hij ging er met de winst vandoor.

Luke Humphries

De commentatoren bij Viaplay wisten niet wat ze zagen en noemden hem 'een klasbak' en 'dartssensatie'. Met 3-0 pakte hij de laatste set overtuigend en werd het 4-3 voor Doets. In de vierde ronde treft hij de nummer twee van de wereld Luke Humphries. Doets is door zijn zege wel al zeker van 60.000 pond aan prijzengeld. Daarmee is hij virtueel de nieuwe nummer 38 van de wereld.

'Ik kon niet meer missen'

"Ik wilde echt niet verliezen vandaag, echt niet", zei een lachende Doets na afloop bij Viaplay. "Dit was echt heel lekker. Ik kon niet meer missen na die 3-2 achterstand in sets. Dit zelfvertrouwen moet ik volhouden, maar dat is lastig. Ik vind het gewoon heel fijn om achter te staan en het dan te laten zien. Nu tegen Luke Humphries, daar heb ik echt heel veel zin in. Als ik dit kan blijven laten zien, heeft hij problemen."

