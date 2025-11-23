Jermaine Wattimena was de laatst overgebleven Nederlander in de Players Championship Finals. De topdarter uit Westervoort mocht aantreden in de halve finale tegen Nathan Aspinall, nadat hij de kwartfinale op spannende wijze won van James Wade. De Nederlander beleefde echter een dramatische partij.

Aspinall schoot keihard uit de startblokken. De Brit behield eerst zijn eigen leg, en brak daarna door de leg van de Nederlander om op een 2-0 voorsprong te komen. Hij trok deze sterke lijn door, en ging met een 4-1 voorsprong de eerste pauze in.

En er zat absoluut geen rem op Aspinall, want hij stoomde flink door en ging met een 9-1 voorsprong de tweede pauze in. Het zag er hopeloos uit voor Wattimena, aangezien The Asp nog maar twee legs nodig had voor een finaleplaats. Ondertussen werd er een lading opblaasbare strandballen het publiek ingegooid.

Toen het duel werd hervat, deelde Wattimena nog een klein speldenprikje uit en zette de stand op 9-2. Maar dit deed Aspinall niks, want de laatste twee sets trok hij naar zich toe, en bereikte dankzij een 11-2 overwinning de finale.

Finale tegen Luke Littler

Aspinall mag het in de finale opnemen tegen Luke Littler. De Britse topdarter won zijn halve finale van Gerwyn Price. Littler was duidelijk de sterkere, maar de Welshman gaf zich niet zomaar gewonnen, en verkleinde continu zijn achterstand. Maar toch was het Luke The Nuke Littler die aan het langste eind trok. Het 18-jarige dartsfenomeen won uiteindelijk met 11-8.

Tweede keer

Het was pas de tweede keer in zijn carrière dat Wattimena in een halve finale van een major stond. Vorig jaar kwam hij tot de finale van het EK, waarin hij verloor van Ritchie Edhouse. Dit jaar zette hij zijn goede vorm door met het winnen van twee vloertoernooien bij de PDC.

Negentiende plaats

Door zijn sterke prestaties van de afgelopen tijd is Wattimena naar de naar de negentiende plaats op de wereldranglijst gestegen. Bij een overwinning op Aspinall kwam hij zelfs in de magische top 16 terecht, een plek die recht geeft op deelname van nog meer tv-toernooien.