Let op: Michael van Gerwen in de Premier League vanavond ook op gratis zender

De Premier League Darts is deze donderdag weer te zien op een open zender. Door de samenwerking tussen Talpa en Viaplay is de elfde speelavond in Birmingham live te zien, buiten alleen Viaplay om.

De afgelopen jaren is het darten uitsluitend te zien op Viaplay. Hiervoor moet een (steeds duurder wordend) abonnement afgesloten worden door de kijker. Eerder was het darten jarenlang te zien op RTL7 en daarvoor bij SBS6.

Viaplay TV op SBS9

Nu is het darten terug bij SBS. Door de samenwerking tussen Talpa en Viaplay kan men nu op de open en gratis zender Viaplay TV (op SBS9) live naar het dartspektakel kijken. De elfde avond van de Premier League begint om 20.00 uur. Ook volgende week is de Premier League Darts te zien bij Viaplay TV. Dat is een voor de Nederlanders een speciale editie: het evenement trekt dan naar Rotterdam voor de editie in Ahoy.

TV-gids: op welk kanaal kan ik de gratis sportzender Viaplay TV vinden? Streamingsdienst Viaplay is de samenwerking aangegaan met Talpa. Dinsdag werd duidelijk dat beide partijen een deal hebben gesloten. Op de zender SBS9 wordt vanaf 5 april Formule 1 uitgezonden. De Grand Prix van Japan is de eerste race van mogelijk meerdere races die worden uitgezonden op het open net. Waar je deze tv-zender kan vinden, die onder de naam Viaplay TV verder gaat, kun je hier lezen.

Birmingham

Deze donderdag komen de darters naar Birmingham. Michael van Gerwen neemt het in de laatste kwartfinale op tegen Nathan Aspinall. De Engelsman is in ieder geval niet bang voor de drievoudig wereldkampioen uit Nederland. Daarnaast noemde hij Mighty Mike 'momenteel niet de beste speler'.

Nathan Aspinall daagt Michael van Gerwen uit: 'We weten allemaal wie nu de beste darter van de wereld is' Michael van Gerwen treft donderdag op de elfde speelavond van de Premier League Darts de Engelsman Nathan Aspinall. Hij zegt dat hij geen schrik heeft voor Mighty Mike.

Luke Littler

Luke Littler hoopt in Birmingham zijn hattrick compleet te maken. De tienersensatie won de voorgaande twee avonden en staat momenteel bovenaan in de Premier League. Eerder deze week werd bekend dat Littler in een imposant lijstje van het grote Forbes thuishoorde. Littler speelt in de tweede kwartfinale van de avond tegen oud-wereldkampioen Rob Cross.