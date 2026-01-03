Na 125 wedstrijden is het zaterdagavond eindelijk tijd voor de finale van het WK darts 2026. Het belooft een absolute kraker te worden tussen de Nederlandse sensatie Gian van Veen en regerend wereldkampioen Luke Littler. Volg in dit artikel alles rondom de WK-finale.

De laatste wedstrijd van het WK darts begint om 21.15 uur met een voordeeltje voor de Nederlander. Van Veen won het bullen en mag dus beginnen aan het duel met titelverdediger Luke Littler. Het format is weer een set langer, want er is pas een winnaar als iemand zeven sets heeft gewonnen.

Berichtje van Michael van Gerwen aan Gian van Veen

Van Veen kan de opvolger worden van Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld, zij wonnen eerder het PDC WK. De twee illustere darters stuurden dan ook een berichtje aan de nieuwste Nederlandse finalist. "Het is leuk om zoiets te krijgen en laat zien dat het speciaal is wat ik hier aan het doen ben", zei Van Veen een paar uur voor de finale in gesprek met Sportnieuws.nl.

Reis naar de finale

Gian van Veen won tot voor dit WK nimmer een wedstrijd in Ally Pally. De regerend Europees kampioen was dan ook best zenuwachtig voor zijn openingswedstrijd tegen de Spanjaard Cristo Reyes. Toch kwam The Giant hem zonder problemen door: 3-1 in sets. Daarna ging Van Veen eigenlijk alleen maar beter spelen. De Nederlander cruisete door het toernooi en bereikte zonder problemen de kwartfinales.

Daarin stond hij tegenover voormalig wereldkampioen Luke Humphries. Van Veen was ijzerscherp en zette Cool Hand Luke met liefst 5-1 aan de kant. Dus was hij ook de grote favoriet voor zijn halve finale tegen een andere oud-wereldkampioen: Gary Anderson. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, zaten de twee behoorlijk dicht bij elkaar. Uiteindelijk trok de pas 23-jarige Van Veen de wedstrijd volwassen over de streep.

Uitslagen Gian van Veen

Cristo Reyes 3-1 (eerste ronde)

Alan Soutar 3-1 (tweede ronde)

Madars Razma 4-1 (derde ronde)

Charlie Manby 4-1 (vierde ronde)

Luke Humphries 5-1 (kwartfinales)

Gary Anderson 6-3 (halve finales)

Luke Littler ging nog eenvoudiger door het WK dan zijn tegenstander van vanavond. The Nuke leverde pas in de vierde ronde voor het eerst een set in. Dat was meteen ook zijn spannendste wedstrijd, tegen Rob Cross (4-2 winst). In de kwart- en halve finales rekende Littler simpel af met Krzysztof Ratajski en Ryan Searle.

Uitslagen Luke Littler

Darius Labanauskas 3-0 (eerste ronde)

David Davies 3-0 (tweede ronde)

Mensur Suljovic 4-0 (derde ronde)

Rob Cross 4-2 (vierde ronde)

Krzysztof Ratajski 5-0 (kwartfinales)

Ryan Searle 6-1 (halve finales)

Strijd om 1 miljoen pond

Van Veen en Littler strijden zaterdagavond niet alleen om de Sid Waddell Trophy en bijbehorende wereldtitel, maar ook om een astronomisch bedrag. Voor de winnaar ligt namelijk 1 miljoen pond (omgerekend 1,14 miljoen euro) klaar. Dat is het hoogste prijzengeld óóit. De nummer 2 moet het doen met een schamele 400.000 pond.

"Ja, wel lekker. Nu je dat zegt, echt niet normaal", was Van Veen vrijdag vol ongeloof over wat hij nu al binnen heeft. "Ja, weet je, als 23-jarige is dat ongelooflijk. Maar daar ben ik nog totaal niet mee bezig. Ik ga voor de miljoen hè."

Vriendin Gian van Veen

Gian van Veen zal tijdens de finale aangemoedigd worden door zijn vriendin Kyana Frauenfelder. Zij offerde voorlopig haar eigen dartscarrière op voor die van haar vriend. "Ik wil nog twee jaar kijken wat er voor mezelf in zit, maar ik sta 100 procent achter Gian en moet kijken hoe mijn eigen leven daarin past", zei ze. "Soms is dat besef moeilijk, maar het is oké. Ik ben er altijd voor hem. Zijn darten is veel belangrijker."

Maak kennis met Kyana Frauenfelder:

